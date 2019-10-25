رغم أعمال الشغب في البلاد.. إقامة كأس ليبرتادوريس في تشيلي رسميًا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”الكونميبول“، الجمعة، أن نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية سيقام الشهر المقبل في سانتياجو كما هو مخطط له من قبل، رغم أعمال الشغب التي ضربت العاصمة التشيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الكونميبول عبر حسابه على تويتر اليوم: ”نؤكد من جديد التزامنا بالاحتفال بإقامة مباراة نهائية واحدة لكأس ليبرتادوريس للأندية في الملعب الوطني في سانتياجو يوم 23 نوفمبر المقبل“.

وقال أليخاندرو دومينغيز رئيس ”الكونميبول“ لمحطة ”مونومينتال“ الإذاعية في باراغواي حيث مقر الاتحاد القاري:“ إن سانتياغو لا تزال مقرًا للمباراة النهائية بين فلامنغو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني“.

Reafirmamos nuestro compromiso de celebrar la Final Única de la CONMEBOL @Libertadores 2019 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile el próximo 23 de noviembre. pic.twitter.com/rmnh3ZvL27 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 24, 2019

وأضاف دومينغيز في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة التي هزت المدينة لعدة أيام: ”سيتعافون مما يحدث حاليًا“.

وكشف موقع ”الكونميبول“ عن تفاصيل شراء تذاكر المباراة، وأعلن أنه سيتم تخصيص 12500 تذكرة لجماهير كل فريق.

وبدأت الاحتجاجات التي قادها الطلاب قبل أسبوعين بسبب رفع أسعار المواصلات العامة، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 6000 شخص ومقتل 16 على الأقل، في واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارًا وثروة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بلايت ضد فلامينغو يوم السبت 23 نوفمبر على ملعب تشيلي الوطني بالعاصمة سانتياجو.