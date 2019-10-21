إلغاء مباراة بعد شغب وعنف كبير في أحدث ضربة لكرة القدم المكسيكية (فيديو وصور)

انتهى أسبوع من العنف واحتجاج لاعبين بمشكلة جديدة في المكسيك يوم الأحد عقب إلغاء مباراة في دوري الدرجة الأولى بين أتليتيكو سان لويس وكيريتارو قبل خمس دقائق من النهاية بسبب اشتباكات بين المشجعين.

وكان الفريق الزائر كيريتارو متقدمًا 2-صفر قبل أن يلغي الحكم المباراة بعدما ألقى مشجعون أجسامًا على بعضهم واقتحم بعضهم الملعب.

Video from the stadium of the violence that caused San Luis vs. Queretaro to be suspended ???? #ligamxeng (???? vía @mariaLch16) pic.twitter.com/4yuCMsFOZ0 — Tom Marshall (@mexicoworldcup) October 20, 2019

وهذه المرة الثانية في ثلاثة أيام التي تحدث فيها أعمال عنف في مباراة كبيرة في المكسيك.

واضطر المسؤولون، يوم الخميس الماضي، إلى إلغاء مباراة في الدرجة الثانية بين دورادوس وأتلانتي بعد معارك عنيفة في مدينة كولياكان بشمال غرب البلاد بسبب أمور تتعلق بعصابات تهريب المخدرات.

SHOCKING video. Five guys ganging up on one. Wow you’re so tough ????This can’t happen in our stadiums. #SanLuis #Queretaro #LigaMXeng pic.twitter.com/kIa5aaXcKj — Francisco Velasco (@FranciscoEfV) October 21, 2019

وظهرت مشاهد هزلية أيضًا في الملعب في فيراكروز يوم الجمعة عندما احتج لاعبو أصحاب الأرض على عدم الحصول على رواتبهم ورفضوا لمس الكرة في اللحظات الأولى من المواجهة أمام تيغريس.

¡Increíble lo que sucede en el Alfonso Lastras! Inadaptados, (esos no son aficionados) de #SanLuis y #Quéretaro, desatan bronca en las tribunas y la gente tiene que invadir la cancha para resguardarse. El partido se suspendió, pero sin duda alguna, el estadio debe ser vetado. pic.twitter.com/KM3GdCvL0W — Daniel Sandoval (@DanielBSandoval) October 21, 2019

وسجل تيغريس مرتين في أول أربع دقائق بينما وقف لاعبو فيراكروز دون حركة. وبدأ الفريق صاحب الأرض بعد ذلك في اللعب بشكل معتاد وخسر 3-1 في نتيجة تركته في المركز الأخير بالدوري المحلي.

وقال دييغو بينيدا، مهاجم سان لويس، يوم الأحد: ”مع الموقف الذي نعيشه في البلاد فإننا نحتاج إلى أن نكون مثالًا يحتذى. هذه كرة قدم ومن المفترض أن تشهد احتفالات. ما حدث اليوم كان مؤسفًا“.