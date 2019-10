إلغاء مباراة بعد شغب وعنف كبير في أحدث ضربة لكرة القدم المكسيكية (فيديو وصور)

انتهى أسبوع من العنف واحتجاج لاعبين بمشكلة جديدة في المكسيك يوم الأحد عقب إلغاء مباراة في دوري الدرجة الأولى بين أتليتيكو سان لويس وكيريتارو قبل خمس دقائق من النهاية بسبب اشتباكات بين المشجعين.

وكان الفريق الزائر كيريتارو متقدمًا 2-صفر قبل أن يلغي الحكم المباراة بعدما ألقى مشجعون أجسامًا على بعضهم واقتحم بعضهم الملعب.

Video from the stadium of the violence that caused San Luis vs. Queretaro to be suspended ???? #ligamxeng

(???? vía @mariaLch16) pic.twitter.com/4yuCMsFOZ0

