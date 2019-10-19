بروسيا دورتموند يسقط مونشنغلادباخ المتصدر ويقلص الفارق في قمة ترتيب الدوري الألماني

فاز بروسيا دورتموند 1-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، بفضل هدف القائد ماركو رويس في الشوط الثاني ليقلص الفارق مع منافسه إلى نقطة واحدة.

وافتتح رويس التسجيل في الدقيقة 58 عندما وضع الكرة بين ساقي الحارس يان سومر ليحقق دورتموند فوزه الأول في آخر أربع مباريات في الدوري.

وتقدم دورتموند، الذي لعب بدون جيدون سانشو بعد تأخره في العودة من مشاركته مع إنجلترا، إلى المركز الرابع وله 15 نقطة متساويا مع بايرن ميونخ، صاحب المركز الثالث الذي تعادل 2-2 مع مستضيفه أوجسبورج، ورازن بال شبورت لايبزيغ.

ويتصدر مونشنغلادباخ المسابقة برصيد 16 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على فولفسبورغ صاحب السجل الخالي من الهزيمة والذي تعادل 1-1 في لايبزيغ.