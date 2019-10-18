حادث سيارة يدمر حياة إدو ماس لاعب فريق صن ويب الألماني للدراجات

قال فريق صن ويب الألماني للدراجات، إن متسابقه الشاب إدو ماس ربما لن يسير مرة أخرى بعد تعرضه لكسر في الظهر؛ في حادث مع سيارة في سباق لومباردي، في وقت سابق الشهر الحالي.

ونُقل ماس البالغ عمره 19 عامًا إلى مستشفى في ميلانو بإصابات في الوجه والعنق والظهر؛ بعد حادث في منحدر مادونا دي جيسالو، وخضع لسلسلة من الجراحات واستعاد وعيه منذ ذلك الحين.

وأضاف صن ويب في بيان: ”الكسر في ظهره أدى إلى شلل في النصف الأسفل وفقدان الشعور في أعصاب ساقيه“.

”في الوقت الحالي ليس من المرجح استعادة وظائف ساقيه على الإطلاق، لكن الرغبة والأمل يسودان“.

وطالب صن ويب الاتحاد الدولي للدراجات باتخاذ إجراءات ومنح أمان المتسابقين الأولوية.

ويأتي حادث ماس بعد وفاة البلجيكي بيورج لامبريخت، البالغ عمره 22 عامًا، في حادث في المرحلة الثالثة لسباق بولندا، في أغسطس آب.