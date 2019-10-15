تغريم أندرلخت البلجيكي بسبب تعيين فينسنت كومباني مدربًا

فرض الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أقصى غرامة ممكنة وقدرها خمسة آلاف يورو (5516 دولارًا) على أندرلخت بسبب سماحه لفينسنت كومباني بتدريب الفريق بدون الحصول على الشهادة المطلوبة.

وقالت اللجنة المختصة بإصدار التصاريح في الاتحاد البلجيكي في بيان: ”انتهك النادي اللوائح لفترة طويلة ورغم أن ذلك مخالف للوائح بالفعل فإنه لم يتردد في إعلان تعيين مدرب لا يمتلك شهادة“.

وفي بلجيكا يحتاج المدرب في كافة الأندية المنافسة في دوري الدرجة الأولى الحصول على رخصة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والتي لا يملكها كومباني.

وأصبح كومباني لاعبًا ومدربًا في أندرلخت في مايو أيار الماضي في محاولة لاستعادة بريق النادي الأكثر نجاحًا في البلاد.

ويجادل أندرلخت بأن سايمون ديفيز، المدرب السابق في أكاديمية مانشستر سيتي والذي لحق بكومباني إلى بروكسل، هو المدرب الفعلي لكن اللجنة استعانت بالبيانات الإعلامية ولقطات الفيديو التي أصدرها النادي وتتعلق بتعيين كومباني لدحض ذلك الإدعاء.

وتعرض أندرلخت أيضًا لتوبيخ شديد بسبب ”عدم الاحترام الكافي والامتثال للوائح“.

وفاز أندرلخت في مباراتين فقط من بين عشر خاضها في الدوري بقيادة كومباني الذي شارك أيضًا في بعض المباريات لكنه تعرض للإصابة. ويحتل أندرلخت المركز 13 بين 16 فريقا في الدوري.

ومنذ ذلك الحين أعلن أندرلخت تعيين فرانك فيركاوترن، الذي يملك الشهادة المطلوبة، مدربًا بدلًا من ديفيز الذي قال النادي إنه أصبح مدربًا مساعدًا.

لكن ليس من الواضح من هو المسؤول الفعلي في النادي. وقال أندرلخت إن فيركاوترن سيكون ”مسؤولًا خلال المباريات“ على أن يظل كومباني قائد مانشستر سيتي السابق مسؤولًا بشكل عام.