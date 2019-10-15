الإمارات تحتضن ودية البرازيل وكوريا الجنوبية الشهر المقبل

قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن الإمارات ستستضيف اللقاء الودي لكرة القدم بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وفي تصريح صحفي، قال العواني ”تحتضن الإمارات يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل المباراة الودية بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية“.

وأضاف: ”الإمارات أصبحت وجهة مميزة للرياضة العالمية، في ظل التنوع الكبير الذي تشهده كل عام، باستضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية، لذا فإننا فخورون باستضافة لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية“.

وأوضح “ تمثل هذه الاستضافة دلالة جديدة على المكانة المرموقة والرائدة، التي وصلت إليها أبوظبي على صعيد التطور الرياضي“.