مبابي ينفذ مخطط ريال مدريد ويتجاهل عرضًا مجنونًا لتجديد عقده

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا مغريًا لمهاجمه كيليان مبابي لتجديد عقده يحصل بموجبه على 50 مليون يورو سنويًا؛ حتى لا يخضع لإغراءات ريال مدريد.

وقالت صحيفة OKDIARIO الإسبانية، يوم الثلاثاء، إن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي عرض على مبابي تجديد عقده حتى عام 2024 مقابل 50 مليون يورو في الموسم صافية من الضرائب؛ لإبعاد أي منافس يحاول إغراء اللاعب الشاب وخاصة ريال مدريد.

لكن وفقًا لبرنامج Chiringuito de Jugones التلفزيوني الإسباني، فإن أفضل مهاجم شاب في كأس العالم 2018 في روسيا لم يرد على هذا العرض، ما يؤكد رغبته في الانضمام إلى النادي الملكي.

وقال البرنامج الإسباني الشهير: ”باريس سان جيرمان عرض على مبابي تجديد عقده حتى عام 2024 بنفس الرقم الذي يحصل عليه ليونيل ميسي في برشلونة“.

وقال إدواردو إندا مدير OKDIARIO: ”لن يأتي نيمار إلى ريال مدريد أبدًا. كانت هناك شكوك طبية بشأن نيمار وتكرار إصاباته، وقد قرر النادي توفير الملايين للتعاقد مع مبابي أو بول بوغبا“.

ولا يزال عقد مبابي مستمرًا مع سان جيرمان حتى عام 2022، أي الموسم الحالي وعامين آخرين، والقطري الخليفي يخطط لربط المهاجم الفرنسي قبل رحيل نيمار المحتمل خاصة وأنه في هذه الحالة سيصبح المهاجم الشاب النجم الأوحد في صفوف سان جيرمان، وبالتالي فهو يريد أن يراهن بكل شيء عليه.

صراع الكبار على مبابي

وبالنسبة للخليفي، فإن مبابي أبرز عناصر الفريق خاصة بعد تأكيده بأن المهاجم الشاب سيبقى في سان جيرمان بنسبة 200% خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ورغم رفض مبابي محاولات أخرى لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الأشهر الأخيرة، إلا أن هذا العرض الأخير يتجاوز ما يخطط له ريال مدريد الذي طلب من اللاعب رفض أي محاولة لتجديد عقده ووعده بمنح مبابي 35 مليون يورو سنويًا الصيف المقبل، لكن سان جيرمان قام بمحاولة هجوم مضاد بزيادة المقابل المادي.

لكن حتى الآن ينفذ مبابي مخطط ريال مدريد بحذافيره، حيث لم يرد حتى الآن على عرض سان جيرمان الضخم للتجديد، بينما يفكر ريال مدريد في الخطوة التالية للنادي الباريسي.

ويعاني مبابي حاليًا من الإصابة حيث أعلن الاتحاد الفرنسي الأسبوع الماضي استبعاده من خوض مباراتي ايسلندا وتركيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بسبب الإصابة.

وتم استبدال مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الذي يعاني بسبب مشكلة في الفخذ تعاوده من وقت لآخر، في التشكيلة بالحسن بليا مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ.

وغاب مبابي لمدة شهر بسبب إصابة في الفخذ وعاد بديلًا في الشوط الثاني في الفوز بهدف نظيف على بوردو مطلع الشهر الحالي، قبل أن تعاوده الإصابة.