أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. بيكيه يندد بسجن انفصاليين كتالونيين.. ومايكل فورم يعلن عودته لتوتنهام (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوّثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

بيكيه يندد بسجن انفصاليين كتالونيين

نشر جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني ما ذكرته الصفحة الرسمية لناديه والتي تندد بسجن انفصاليين كتالونيين وعلّق اللاعب ”فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي“.

رونالدو: مستعدون للقاء اليوم

فيما نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس صورًا له عبر صفحته الرسمية من تدريبات منتخب بلاده قبل لقاء المنتخب البرتغالي مع أوكرانيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 ’ وعلّق اللاعب أعلى الصور ”مستعدون للقاء اليوم“.

راموس يسترجع مشواره مع المنتخب الإسباني

نشر الإسباني سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد صورة في أول لقاء له بقميص منتخب بلاده بعدما حقق رقمًا قياسيًا في اللقاء السابق للمنتخب الإسباني بوصوله للمباراة رقم 168 وعلّق ”13 سنة و1 أسبوع في السويد بدأت رحلة مع المنتخب الوطني والتي كان من المفترض أن تكون أطول من ذلك بكثير لكنها منذ ذلك الحين أبدية“.



لوكاس هيرنانديز يحفز زملاءه في المنتخب الفرنسي

نشر الفرنسي لوكاس هيرنانديز صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده قبل لقاء منتخب الديوك ومنتخب تركيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو2020 وحرص هيرنانديز على تحفيز زملائه في المنتخب قبل اللقاء حيث علّق أعلى الصورة ”من أجل النصر“.



توديبو يعلن عن جاهزيته لتعويض غياب بيكيه

فيما نشر جان كلير توديبو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له من تدريبات ناديه عقب العودة مرة أخرى ويستعد اللاعب لتعويض غياب بيكيه عن المباراة القادمة لبرشلونة حيث نشر اللاعب صورة له من تدريبات ناديه اليوم وأعلن توديبو عن جاهزيته حيث علّق ”العودة إلى التدريب في الموعد المحدد“.



مايكل فورم يعلن عودته لتوتنهام

أعلن الحارس الهولندى مايكل فورم عودته مرة أخرى إلى صفوف نادي توتنهام الإنجليزي بعد أشهر قليلة من الاستغناء عنه حيث نشر الحارس صورة له بقميص ناديه السابق وعلّق ”أنا عائد“.

كاسياس يتغزل في جمال الطبيعة في بورتو

نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي صورة لبعض المناظر الطبيعية في البرتغال وعلّق ”مع المطر.. مع أشعة الشمس.. مع الغيوم“.



إيميريك لابورت يواصل تدريباته من أجل العودة

فيما نشر إيميريك لابورت لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر صفحته الشخصية أثناء أدائه بعض التدريبات الخاصة من أجل العودة سريعًا للملاعب وعلّق ”يوم عمل آخر من أجل العودة.. مشاعر جيدة“.



ثيو هيرنانديز: انتظروا الميلان

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر صفحته الرسمية بقميص ناديه وعلّق ”الأحد القادم حيث من المنتظر أن يستأنف الميلان مشواره في الدوري الإيطالي تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي“.



محمد أبوجبل يهنئ أبطال اليد

حرص محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك المصري على توجيه التهنئة لفريق كرة اليد بالنادي بعدما نجح في تحقيق البطولة الأفريقية بالأمس.

ونشر الحارس صورة لأبطال أفريقيا وعلق أعلى الصورة: ”مبروك يا رجالة أبطال الصالات“.

