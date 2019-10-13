رغم عدم بلوغه 21 عامًا.. هل يصبح كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا؟

قال نويل لو جريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن اللاعب الشاب كيليان مبابي مؤهل لارتداء شارة قيادة منتخب الدوك رغم صغر عمره.

ونقلت صحيفة ”جورنال دو دومانش“ عن لو جريه قوله:“مبابي لديه كافة المقومات ليكون قائدًا للمنتخب الفرنسي، ولكن أمامه متسعًا من الوقت، فهو يتقدم بسرعة كبيرة ليس في حدود أرض الملعب فقط“.

واستدرك لو جريه: يتمتع كيليان بنضج وذكاء وشخصية كبيرة رغم صغر عمره“.

ويغيب مبابي، الذي يكمل 21 عامًا في ديسمبر المقبل، عن المباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وتركيا، غدًا الإثنين، في قمة المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وعن الحديث عن افتقار للمدربين المحللين قال لو جريه:“ما زال لدينا آرسين فينغر، وكلود بويل، وغارد ورودي غارسيا، إضافة إلى مدربين مميزين في دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسي“.

وأردف:“مدربو فرنسا يؤدون عملهم بكفاءة مثل أي مدرب أجنبي غير معروف مثل سيلفينيو، ولكن يجب أن نكون منفتحين“.

وأكمل لو جريه:“لقد أثبت المدربون الألمان كفاءة كبيرة، ومباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، كانت أفضل مباراة رأيتها لفريق فرنسي منذ فترة طويلة“.

ويقود الألماني توماس توخيل مهمة سان جيرمان منذ الموسم الماضي، وينتهي تعاقده في صيف 2021.

وشارك مبابي لأول مرة مع المنتخب الفرنسي الأول في مارس 2017، ليكمل 33 مباراة مع الديوك، كان أبرزها مشاركته في جميع المباريات في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث توج منتخب فرنسا باللقب، وسجل مبابي حينها 4 أهداف وصنع هدفًا، بينها هدف في المباراة النهائية على كرواتيا (4/2).

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو، صيف العام 2017، مقابل 180 مليون يورو.

وسجل مبابي 62 هدفًا، وصنع 34 في 93 مباراة مع باريس سان جيرمان، علمًا بأن عقده مع الفريق يمتد حتى العام 2022.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي، وقد أثار اللاعب الشاب الجدل حول مستقبله عندما قال قبل أسابيع في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، مما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يريد تجديد عقد مبابي، حتى العام 2025، لقطع الطريق على ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن العقد الجديد سيمنح مبابي 50 مليون يورو سنويًا، أي أكثر بـ 38 مليون يورو من راتب مبابي الحالي، وأكثر بـ20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار حاليًا.

وعن رغبته في التعاقد مع كليان مبابي والنجوم الفرنسيين قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد:“بطبيعة الحال نحب الفرنسيين وسنذهب للبحث عنهم، لكن بشرط موافقة أنديتهم على بيعهم وأن تكون المبالغ معقولة ومقبولة“.