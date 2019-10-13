الأرجنتين تقسو على الإكوادور بسداسية وديًا (فيديو)

اكتسح المنتخب الأرجنتيني، الأحد، منافسه الإكوادوري بستة أهداف لهدف وديًا ضمن استعداداتهما لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم لكرة القدم.

قدم المنتخب الأرجنتيني مباراة هجومية من أعلى طراز، وفرض سيطرته منذ الشوط الأول.

وأنهى الشوط الأول متفوقًا بثلاثة أهداف عن طريق لوكاس نيكولاس ألاريو وجون إسبينوزا لاعب الإكوادور بالخطأ في مرماه ولياندرو باريديس من ضربة جزاء في الدقائق 20 و27 و32.

بدأ الشوط الثاني بقوة هجومية من الإكوادور، الذي نجح في تقليص الفارق بستجيل هدف عبر أنخيل مينا في الدقيقة 49.

ولكن سرعان ما عادت السيطرة من جديد لراقصي التانغو، وأضافوا ثلاثة أهداف آخرى عن طريق غيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينغويز ولوكاس أوكامبوس في الدقائق 66 و82 و86.