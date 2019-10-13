منتخب نيجيريا يفرض التعادل على البرازيل (فيديو)

فرض منتخب نيجيريا التعادل على منافسه البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على الملعب الوطني في كالانغ بسنغافورة.

كان المنتخب النيجيري البادئ بالتسجيل عبر جو اريبو في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل المنطقة، وانتهى الشوط الأول بتفوق المنتخب الأفريقي، لكن كاسيميرو أدرك التعادل لبطل نسخة كأس كوبا أمريكا الأخيرة في الدقيقة 48، بتسديدة بعد كرة مرتدة من العارضة.

وهذا التعادل الثاني على التوالي لمنتخب البرازيل، بعد أن تعادل 1/1 أيضًا مع السنغال قبل أيام.

مباراة ودية : نيجيريا 1 × 0 البرازيل | هدف جون اريبو د36″ ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/AC9V0474Ph — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 13, 2019

مباراة ودية : نيجيريا 1 × 1 البرازيل | هدف كاسيميرو د48″ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/e5YYKTMJJu — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 13, 2019

إصابة نيمار

وتعرّض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا، مساء اليوم الأحد.

وشهد تشكيل راقصي السامبا تواجد رباعي هجومي مكون من: ”نيمار دا سيلفا وروبرتو فيرمينو وغابرييل خيسوس وإيفرتون.

وفي الدقيقة 12 غادر نيمار مبكرًا المباراة، ودخل بدلًا منه فيليبي كوتينيو، نجم بايرن ميونخ الألماني.

وبدا أن نيمار يعاني من مشكلة بالعضلة الخلفية بعيدًا عن موضع إصابته السابقة في الكاحل، غير أن تلك الإصابة قد تحتاج 3 أسابيع للعودة مجددًا للملاعب.

ويعد نيمار ثالث هدافي المنتخب البرازيلي برصيد 61 هدفًا خلف الظاهرة رونالدو (62 هدفًا)، وبيليه (77 هدفًا)

وغيبت الإصابة نيمار عن منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي والتي نجح رفاقه في التتويج بها، كما غيبته عن عدد كبير من المباريات مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.