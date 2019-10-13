إصابة نيمار في مباراة البرازيل ضد نيجيريا الودية (فيديو)

تعرّض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا، مساء اليوم الأحد، ضمن المباريات المحددة بالأجندة الدولية للفيفا.

وشهد تشكيل راقصي السامبا تواجد رباعي هجومي مكون من: ”نيمار دا سيلفا وروبرتو فيرمينو وجابرييل خيسوس وإيفرتون“.

وفي الدقيقة العاشرة غادر نيمار مبكرًا المباراة، ودخل بدلًا منه فيليبي كوتينيو، نجم بايرن ميونخ الألماني.

ويعد نيمار ثالث هدافي المنتخب البرازيلي برصيد 61 هدفًا خلف الظاهرة رونالدو (62 هدفًا)، وبيليه (77 هدفًا)

وخاض السيلساو مواجهة ودية قبل أيام أمام السنغال، وانتهت بتعادل إيجابي بهدف لمثله.

Neymar sentiu a coxa e pediu para ser substituído ???? pic.twitter.com/PmDhjWANpf — Gênio, Neymar Jr. (@GenioNeymarjr) October 13, 2019

وكان راقصو السامبا توجوا بلقب كوبا أمريكا 2019 على حساب بيرو في البطولة التي استضفتها البرازيل.

أما النسور الخضراء يدخلون اللقاء راغبين في الظهور بمستوى جيد استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.