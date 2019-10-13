عناوين الصحف الرياضية: راكيتيتش للبيع في يناير.. وريال مدريد يستهدف ضم فان دي بيك وحكيم زياش.. وتأهل قياسي لمنتخب إيطاليا (صور)

شكل تحطيم العداء الكيني إليود كيبشوغ للرقم القياسي العالمي للماراثون ونزوله تحت حاجز ساعتين، وتأهل إيطاليا لنهائيات أمم أوروبا 2020، واقتراب المنتخب الإسباني من النهائيات، أبرز أخبار الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالرقم القياسي لسيرجيو راموس رفقة منتخب إسبانيا وبداية أنسو فاتي، نجم برشلونة، مع منتخب تحت 21 عامًا، واهتمام ريال مدريد بالمغربي حكيم زياش والهولندي فان دي بيك، ومستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش في يناير.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بحدثين، الأول يتعلق بعميد منتخب إسبانيا وريال مدريد سيرجيو راموس، الذي أصبح أكثر لاعب يمثل منتخب بلاده بـ168 لقاء، ولكن الرقم أفسده التعادل أمام النرويج وتأجيل التأهل للنهائيات للقاء المقبل ضد السويد، وكتبت: ”رقم قياسي مع التعادل“.

وكان الثاني هو دخول العداء الكيني إليود كيبشوغ التاريخ كأول عداء ينزل تحت ساعتين في سباق الماراثون في فيينا ”استعراض إلى الأبد“.

سبورت

اهتمت الصحيفة بتعادل منتخب إسبانيا أمام النرويج 1-1 في تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”لاروخا على بعد خطوة من حجز بطاقة التأهل لأمم أوروبا“.

كما تحدثت عن مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش، مؤكدة أن إدارة برشلونة ترغب في بيعه في فترة الانتقالات الشتوية أمام اهتمام فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس، وكتبت: “ راكيتيتش في يناير“.

كما اهتمت بالرقم القياسي للعداء الكيني إليود كيبشوغ، الذي أصبح أول عداء ينزل تحت ساعتين في الماراثون.

الصحيفة اهتمت أيضًا بأخبار ريال مدريد، وكتبت: ”ريال مدريد يرغب في فان دي بيك وزياش“، وكذلك ببداية أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب في تدريبات منتخب إسبانيا تحث 21 عامًا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة بدورها على إنجاز العداء الكيني إليود كيبشوغ، الذي أصبح أول عداء ينزل تحت ساعتين في سباق الماراثون، وكتبت: ”من عالم آخر“.

كما تحدثت عن تعادل منتخب إسبانيا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا 2020 الذي أجل تأهل لاروخا للقاء المقبل ضد السويد، وكتبت: ”التأهل لأمم أوروبا يتأجل في الدقيقة 93“.

كما اهتمت ببداية أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، رفقة منتخب تحت 21 عامًا، وأكدت أنه يثير الاهتمام في التدريبات.

آس

اهتمت الصحيفة بتعادل منتخب إسبانيا أمام النرويج وتأجيل تأهله لنهائيات أمم أوروبا، وكتبت: ”الاحتفال يجب أن ينتظر“، كما تحدثت عن لعب سيرجيو راموس لقاءه رقم 168 رفقة منتخب إسبانيا، وهو رقم قياسي لكنه سيغيب عن لقاء السويد للإيقاف.

كما تحدثت الصحيفة عن الرقم القياسي الجديد للعداء الكيني إليود كيبشوغ.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بإنجاز الكيني إليود كيبشوغ في سباق ماراثون فيينا، وكتبت: ”في أقل من ساعتين“.

كما تحدثت عن لقاء منتخبي فرنسا وتركيا في تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”سياق مثير للقلق“.

الصحيفة اهتمت أيضا بتعادل منتخبي إسبانيا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا، والذي أجل تأهل المنتخب الإسباني للجولة المقبلة، وكتبت: ”راموس ملكي لكنه لم يهضم“، في إشارة لإفساد التعادل وغيابه عن اللقاء القادم فرحته بالرقم القياسي.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إيطاليا لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد فوزه على اليونان، وكتبت: ”أول تأهل قبل 3 جولات من نهاية التصفيات“.

كما اهتمت بتصريحات الأسطورة روبيرتو باجيو حول الدوري الإيطالي لكرة القدم والذي يحتاج ليعود عالميًا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إيطاليا لنهائيات أمم أوروبا 2020 بعد فوزه على اليونان، وكتبت: ”إيطاليا تأهل قياسي“، وذلك لكونه جاء قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

كما اهتمت بفريق يوفنتوس وقضية التعاقدات، وكتبت: ”يوفنتوس ملفات التعاقدات“، مع صور للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والفرنسي بول بوغبا.

كما تحدثت عن إنذار كونتي لنجمه التشيلي ألكسيس سانشيز المنتقل لإنتر ميلان معارًا من مانشستر يونايتد.

الصحف البريطانية

ديلي ميل

ركزت الصحيفة على خسارة المنتخب الإنجليزي ضد التشيك في تصفيات يورو 2020، وأبرز تصريحات المدير الفني، ”نتطور وإما سنخرج“، ساوثغيت يطالب بصحوة من لاعبيه.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب إنجلترا، عند 12 نقطة بالتساوى مع التشيك، ولكن يتفوق منتخب الأسود الثلاثة بفارق الأهداف، في صدارة المجموعة الأولى.

وكان المنتخب الإنجليزي بحاجة لتحقيق الفوز لحسم تأهله رسميًا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020.