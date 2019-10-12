أخبار ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان: أموال قطر تهدد حلم ”الميرينغي“.. والريدز يحمي محمد صلاح

قفز باريس سان جيرمان إلى صدارة أنباء الأندية الأوروبية، اليوم السبت، في ظل إصرار إدارة الفريق على استمرار أبرز نجومه، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، وإجهاض أي محاولات لإغراء اللاعبين للرحيل عن النادي العاصمي.

وكشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ أن باريس سان جيرمان لا ينوي الاستسلام أمام ريال مدريد الإسباني، الذي يسعى بكل الطرق للتعاقد مع المهاجم الشاب كيليان مبابي الموسم المقبل.

أموال باريس سان جيرمان

ويضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق زين الدين زيدان التعاقد مع مبابي بوصفها الصفقة الأغلى والأكثر أهمية للنادي الملكي لإعادة أمجاد جيل الغلاكتيكوس.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن إدارة سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، انتهت بالفعل من وضع الخطوط العريضة للعقد الجديد للنجم الشاب مبابي في صفوف بطل فرنسا.

وينتهي عقد مبابي في صيف 2022، ويرغب مسئولو الـ“بي إس جي“ في تجديد عقد اللاعب، والحفاظ عليه في صفوف الفريق، حيث تضع الإدارة مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بوصفهما جوهرتين لا يمكن التفريط فيهما بسهولة، وكلاهما من الركائز الأساسية نحو تحقيق الحلم الأكبر المتمثل في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي التجديد لموسمين إضافيين، بحيث ينتهي عقده في صيف 2024، على أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على راتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت بالفعل خطواتها الأولى للاتفاق مع نيمار دا سيلفا على تجديد عقده، بعد الأنباء التي ربطته بالعودة لبرشلونة في الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تريد إنهاء الشائعات المتعلقة بنيمار من خلال تجديد عقده حتى عام 2024.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، إلا أن الاتفاق جاء بالتمديد لموسمين مع وضع بند التمديد لعام آخر.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ملف التجديد لنيمار يُعد من أولويات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية أشارت إلى أن نيمار لم يعد بإمكانه العودة إلى صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة، بعد أن قرر النادي إنهاء هذه القضية وعدم التفكير بها مرة أخرى خلال المستقبل القريب.

ووفقًا لما أكده برنامج ”التشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، فقد قررت إدارة النادي الكتالوني إغلاق أبواب العودة في وجه النجم البرازيلي، بعد أن بذلت كل ما بوسعها لضمه خلال الصيف الماضي.

رحيل راكيتيتش؟

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة منفتح لتلقي عروض بيع لاعب فريقه الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال شهر يناير المقبل في الميركاتو الشتوي، خاصة مع وجود عدد من العروض القوية من قبل الأندية الخارجية وعلى رأسها يوفنتوس وإنتر ميلان.

ويعاني الكرواتي الدولي من التجاهل داخل البلوغرانا، وتحديدًا من المدرب إرنستو فالفيردي الذي لم يعد يعتمد عليه في وسط الملعب بعد مجيء الوافد الهولندي الجديد فرينكي دي يونج القادم من صفوف أياكس أمستردام.

وبحسب صحيفة ”آس“ الإسبانية، هناك موافقة من قبل مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وبالاتفاق مع إريك أبيدال السكرتير الفني، على رحيل اللاعب، والاستفادة المادية من بيعه في أسرع وقت ممكن.

وكانت هناك مفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس على انتقال اللاعب، لكن الأخير رفض طلب الأول بدفع 50 مليون يورو للحصول على الكرواتي.

وكان راكيتيتش قال مؤخرًا إنه يريد اللعب في النادي الكتالوني، ولا يتواجد داخل البلوغرانا من أجل السياحة أو الاستمتاع فقط بالشواطيء، بالإضافة لموقفه من اللعب لمنتخب بلاده بعد الشائعات التي انتشرت حول تمرده.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن إدارة إنتر ميلان تواصلت بالفعل مع مديري أعمال راكيتيتش، وتم الاتفاق بشكل نهائي على انتقال اللاعب الكرواتي إلى صفوف النيراتزوري في صيف 2020.

ليفربول يحصّن صلاح في قطر

يخشى ليفربول بطل أوروبا من المخاوف السياسية عند مشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية في قطر، نهاية العام الحالي؛ لذلك أبلغ هدافه المصري محمد صلاح بأنه سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق عندما يسافرون إلى قطر.

وكان لدى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بعض المخاوف من استغلال صلاح في البطولة التي ستقام في ديسمبر المقبل لأغراض الدعاية السياسية بعد أن قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر عام 2017، كجزء من مقاطعة بعض دول الخليج ومصر للدولة التي ستستضيف كأس العالم 2022.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ زعمت أن ليفربول مطمئن بأن صلاح، الذي يعتبر أكثر الرياضيين شهرة في مصر، في أمان بسفره إلى قطر، ولن تكون هناك تداعيات دبلوماسية.

واطمأن النادي بأن صلاح سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق عندما ينافسون على إضافة لقب جديد لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

جوهرة ألمانيا يفتح باب الرحيل

فتح كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن باب الرحيل عن ناديه الألماني، بعد تقارير تحدثت عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وقال هافيرتز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألمانيا وإستونيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020): ”أستمع لآراء العديد من الناس، ولكن في النهاية القرار الأخير يعود لي“.

وأضاف: ”سأستمع لنصيحة يواكيم لوف ( مدرب ألمانيا ) حول مستقبلي، لما يملكه من خبرة كبيرة في كرة القدم، يجب أن أستغلها لحسم مصيري“.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ريال مدريد دخل في سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه رغم امتلاك زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاعبين بصفات مشابهة مثل كاسيميرو وفالفيردي، لكنه يضع كاي هافيرتز في حساباته.

كما ذكر برنامج ”Foot Fr“، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يجهز عرضًا بقيمة 90 مليون يورو للتعاقد مع كاي هافرتز، لاعب باير ليفركوزن.

ووفقًا لـ ”موندو ديبورتيفو“ فإن هافيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، يحظى باهتمام برشلونة، الذي تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة أكدوا أن هافيرتز أفضل موهبة في ألمانيا، وليس هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي.