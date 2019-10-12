تعرف على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي وإجهاض حلم ريال مدريد

كشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا يعتزم الاستسلام أمام ريال مدريد الإسباني، الذي يسعى بكل الطرق للتعاقد مع المهاجم الشاب كيليان مبابي الموسم المقبل.

ويهتم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق زين الدين زيدان بالتعاقد مع مبابي بوصفه الصفقة الأغلى والأكثر أهمية للنادي الملكي لإعادة أمجاد جيل ”الغلاكتيكوس“.

خطة الأموال القطرية

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن إدارة باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، انتهت بالفعل من وضع الخطوط العريضة للعقد الجديد للنجم الشاب مبابي في صفوف بطل فرنسا.

وينتهي عقد مبابي في صيف 2022، ويرغب مسؤولو الـ“بي إس جي“ في تجديد عقد اللاعب، والحفاظ عليه في صفوف الفريق، حيث تضع الإدارة مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بوصفهما جوهرتان لا يمكن التفريط فيهما بسهولة، وكلاهما من الركائز الأساسية نحو تحقيق الحلم الأكبر المتمثل في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي التجديد لموسمين إضافيين، بحيث ينتهي عقده في صيف 2024، على أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على راتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو.

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ أن باريس سان جيرمان يريد استغلال الأموال القطرية في إغراء مبابي بتجديد تعاقده، لأن مسؤولي النادي يعلمون جيدًا أن وجود عرض من ريال مدريد بقيادة زيدان سيكون كفيلًا بدفع اللاعب نحو الميرينغي، إلا أن الأموال يمكن ان تلعب دورًا في بقائه رفقة سان جيرمان، مثلما كانت عنصرًا رئيسيًا في إقناع نيمار بالرحيل عن برشلونة في صيف 2017.

قلق في ريال مدريد

وتابعت الصحيفة بقولها: ”عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي أثار القلق في أركان ريال مدريد، الذي يحاول مسؤولوه إقناع اللاعب بعدم التوقيع على عقد جديد مع ناديه، كي تكون مهمتهم أسهل في التفاوض على ضمه في صيف 2020“.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان نهائيًا من نادي موناكو الفرنسي في صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو، بعد أن لعب عامًا في النادي على سبيل الإعارة.

عرض جديد لنيمار

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان بدأت بالفعل خطواتها الأولى للاتفاق مع نيمار دا سيلفا على تجديد عقده، بعد الأنباء التي ربطته بالعودة لبرشلونة في الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تريد إنهاء الشائعات المتعلقة بنيمار من خلال تجديد عقده حتى عام 2024.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، إلا أن الاتفاق جاء بالتمديد لموسمين مع وضع بند التمديد لعام آخر.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ملف التجديد لنيمار يُعد من أولويات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أشارت إلى أن نيمار لم يعد بإمكانه العودة إلى صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة، بعد أن قرر النادي إنهاء هذه القضية وعدم التفكير بها مرة أخرى خلال المستقبل القريب.

ووفقًا لما أكده برنامج ”التشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، فقد قررت إدارة النادي الكتالوني إغلاق أبواب العودة في وجه النجم البرازيلي، بعد أن بذلت كل ما بوسعها لضمه خلال الصيف الماضي.