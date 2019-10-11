جيرو يقود فرنسا لتخطي آيسلندا والاقتراب من التأهل لنهائيات يورو 2020 (فيديو)

واصل المنتخب الفرنسي سلسلة انتصاراته والحفاظ على قمة ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، وتغلب على مضيفه الآيسلندي بهدف دون رد في الجولة السابعة للمجموعة.

جاءت المباراة مثيرة وقوية من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف يربك به أي منهما حسابات الآخر، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 66 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفرنسا نفذها أوليفيه جيرو في المرمى مسجلًا هدف التقدم لـ“الديوك“.

تصفيات اليورو 2020 : فرنسا 1 × 0 ايسلندا | هدف جيرو د 66 " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/id4wtG67EE — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 11, 2019

بعدها بحث لاعبو آيسلندا عن فرصة إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج المنتخب الفرنسي فائزًا باللقاء.

بذلك تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد آيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث.