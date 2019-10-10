منتخب السنغال يفرض التعادل على البرازيل وديًا (فيديو)

فرض منتخب السنغال التعادل على منافسه المنتخب البرازيلي، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الخميس؛ استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وبمشاركة النجم نيمار، افتتح منتخب البرازيل التسجيل عبر روبرتو فيرمينو، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سجلها من أعلى حارس مرمى السنغال، بعد تمريرة من غابرييل جيسوس في الدقيقة التاسعة.

وحصل ساديو ماني مهاجم السنغال على ركلة جزاء، بعدما عرقله ماركينيوس داخل منطقة الجزاء، نجح فامارا دييدهيو في تسجيلها في الدقيقة 45.

ويلاقي منتخب البرازيل منافسه النيجيري، يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر، في حين يلعب منتخب السنغال مع الكونغو يوم 11 نوفمبر.

وفي 2019 لعب منتخب البرازيل 6 مباريات ودية قبل مواجهة السنغال، حيث فاز 3/1 على التشيك، و2/0 على قطر، و7/0 على الهندوراس، في حين خسر 0/1 أمام بيرو، وتعادل 1/1 مع بنما، و2/2 مع كولومبيا.

يشار إلى أن منتخب البرازيل أحرز لقب كأس كوبا أمريكا 2019 في يوليو الماضي، ولم يخسر في البطولة أي مباراة.

ومنتخب البرازيل أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة كأس العالم برصيد 5 ألقاب، أحرزها أعوام: 1958، و1962، و1970، و1994، و2002.