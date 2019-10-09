الأرجنتين تخطف تعادلًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة من ألمانيا (فيديو)

خطف المنتخب الأرجنتيني تعادلًا مثيرًا من مضيفه الألماني 2 -2 يوم الأربعاء، في مباراة دولية ودية أقيمت في ملعب ”سيغنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية.

وتقدم المنتخب الألماني في الدقيقة 16 عن طريق سيرج نابري، قبل أن يعزز كاي هيرفتز تقدم فريقه في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 65 سجل لوكاس إلاريو هدف تقليص الفارق للمنتخب الأرجنتيني، قبل أن يقدم لزميله لوكاس أوكامبوس تمريرة سجل منها هدف التعادل في الدقيقة 85.

وتأتي المباراة الودية في إعادة لمواجهات تاريخية بين الفريقين، حيث سبق وأن ألتقيا في نهائي كأس العالم في ثلاث نسخ أعوام 1986 و1990 و2014، كما خاض المنتخب الأرجنتيني المباراة في غياب نجمه وقائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي المعاقب بالحرمان من لعب المباريات الدولية لمدة ثلاثة أشهر.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة إستونيا يوم الأحد المقبل ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإكوادوري في مباراة ودية أخرى في اليوم ذاته.

وتتصدر ألمانيا، التي تحل ضيفة على استونيا يوم الأحد، المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات بعد الخسارة أمام هولندا في سبتمبر، وتحتل أيرلندا الشمالية المركز الثاني بفارق الأهداف.

وتأتى المباراة ضمن استعدادات منتخب ألمانيا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، فيما تستعد كتيبة التانجو لتصفيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخب الألماني قد حقق فوزًا مهمًا على إيرلندا الشمالية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، ويحتل الماكينات صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

وعلى الجانب الآخر خاض منتخب الأرجنتين مباراة ودية وحيدة في فترة التوقف الدولي الماضي وحقق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره المكسيكي برباعية نظيفة.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني جهود قائده ونجم برشلونة الإسباني، لبونيل ميسي حيث يغيب نظرًا لقرار إيقافه لثلاثة أشهر والذي تعرّض له في الثالث من أغسطس الماضي من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية ”كونميبول“، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي حل فيها منتخب بلاده ثالثًا.