أهداف مباراة ألمانيا والأرجنتين: 2-0 للمانشافت (فيديو)

تقدم غنابري مهاجم المنتخب الألماني بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك الأرجنتين، خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين بألمانيا.

وأحرز غنابري هدفه في الدقيقة 15 من انفراد بالمرمى الأرجنتيني، وبعده بدقائق أضاف هافيتز الهدف الثاني للمانشافت.

وتتصدر ألمانيا، التي تحل ضيفة على استونيا يوم الأحد، المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات بعد الخسارة أمام هولندا في سبتمبر، وتحتل أيرلندا الشمالية المركز الثاني بفارق الأهداف.

وتأتى المباراة ضمن استعدادات منتخب ألمانيا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، فيما تستعد كتيبة التانجو لتصفيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخب الألماني قد حقق فوزًا مهمًا على إيرلندا الشمالية في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، ويحتل الماكينات صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

وعلى الجانب الآخر خاض منتخب الأرجنتين مباراة ودية وحيدة في فترة التوقف الدولي الماضي وحقق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره المكسيكي برباعية نظيفة.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني جهوده قائده ونجم برشلونة الإسباني، لبونيل ميسي حيث يغيب نظرًا لقرار إيقافه لثلاثة أشهر والذي تعرّض له في الثالث من أغسطس الماضي من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية ”كونميبول“، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي حل فيها منتخب بلاده ثالثًا.