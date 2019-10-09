توماس مولر يقرر الرحيل عن بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة “ بيلد “ الألمانية أن المهاجم توماس مولر قرر الرحيل عن بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب عدم رضاه عن دوره في الفريق رفقة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وحسب الصحيفة فالدولي الألماني السابق يأمل في أن تسهل إدارة بايرن ميونخ مهمة الخروج بعد 20 سنة قضاها في الفريق.

ولم يعد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا يملك دورًا أساسيًا في الفريق وفي 7 لقاءات في الدوري الألماني شارك في 3 منها كأساسي و 4 دخل بديلًا.

ورغم دوره الثانوي في الفريق لكن المدرب الكرواتي يعتبره جوكرًا مهمًا في الفريق وعنصرًا يملك أهمية كبيرة في غرف الملابس لدوره في تحفيز زملائه وخلق جو من المرح.

وشارك توماس مولر في 495 لقاء رفقة بايرن ميونخ سجل خلالها 186 هدفًا وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة بالإضافة لـ8 ألقاب للدوري الألماني و5 ألقاب لكأس ألمانيا ومثلها في السوبر الألماني.

ويعتبر توماس مولر أحد اللاعبين الكبار الذين بقوا في الفريق من التشكيل الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة نوير وبواتينغ وألبا وخافيير مارتينيز، كما يعتبر الأسطورة الوحيدة من الجيل الحالي الذي ما زال مستمرًا بعد اعتزال فيليب لام ورحيل باستيان شفايشتايغر.

ورفض مولر في السابق عدة عروض من أندية كبيرة للرحيل عن بايرن ميونخ كان آخرها إنتر ميلان في الصيف الماضي وقبلها كانت فرق ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد قد قدمت له عروضًا رفضها كلها من أجل فريقه.

وخرج مولر من لائحة المنتخب الألماني بقرار من المدرب خواكيم لوف الذي فضّل منح الفرصة للشباب حيث استبعد لاعبين مخضرمين هما المدافعين بواتينغ وماتس هولمس وهو القرار الذي لم يكن محط ترحيب من طرف اللاعبين.

وفاز مولر رفقة منتخب ألمانيا بكأس العالم في البرازيل 2014 وتوج هدافًا لكأس العالم في جنوب إفريقيا 2010 ولعب 100 لقاء دولي سجل خلالها 38 هدفًا.