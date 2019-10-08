ضربة مؤثرة لمنتخب فرنسا باستبعاد كيليان مبابي

تلقى منتخب فرنسا، بطل العالم، صدمة جديدة باستبعاد المهاجم الشاب كيليان مبابي من تشكيلة الفريق الذي يستعد لمواجهة أيسلندا وتركيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا (يورو 2020) بسبب الإصابة وانضم بدلًا منه الحسن بيلا.

وتستعد فرنسا لخوض مباراتين مهمتين في تصفيات يورو 2020 أمام أيسلندا يوم الجمعة المقبل وتركيا الاثنين، لكن الاتحاد الفرنسي أعلن استبعاد مهاجم باريس سان جيرمان من التشكيلة مساء الثلاثاء مع بدء المعسكر الحالي في كليرفونتين.

ويتساوى منتخبا فرنسا وتركيا في رصيد النقاط في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، خلفهما أيسلندا 12 نقطة.

وكان المهاجم الشاب الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم الأخيرة في روسيا يتعافى من الإصابة، لكن طبيب الفريق أبلغ ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب إعادة اللاعب لناديه سان ديرمان.

وقال موقع RMC Sport الفرنسي، إن مبابي سيغادر مقر معسكر المنتخب الفرنسي في كليرفونتين، صباح الأربعاء، بعد إصابته في الفخذ بعد مشاركته أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي وغاب عن مواجهة أنغيه في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي، بينما طالب ناديه عدم لعبه ضد أيسلندا.

إصابة مبابي

وقال الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، إن لاعبه مبابي يعاني من مشكلة جديدة في الفخذ غاب بسببها عن مواجهة الفريق على ملعبه أمام أنغيه.

ويرى توخيل أن إصابة مبابي ”رد فعل طبيعي من الجسد لحصص التدريب وخوض المباريات“ وكان يأمل أن يتعافى اللاعب مع العلاج لبضعة أيام.

وغاب مبابي البالغ عمره 20 عامًا لمدة شهر بسبب إصابة في الفخذ وعاد بديلًا في الشوط الثاني في الفوز بهدف نظيف على مستضيفه بوردو الأسبوع الماضي.

وتعرض مبابي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية ضد تولوز في شهر أغسطس/آب الماضي ولم يشارك مع باريس سان جيرمان في العديد من المباريات.

ريال مدريد

وكانت تقارير إعلامية كشفت بأن ريال مدريد رصد مبلغًا ضخمًا للتعاقد مع مبامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف الإعلامي المطلع، إدواردو إيندا، في البرنامج التلفزيوني ”El Chiringuito de Jugones“ أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتزم ”شن هجوم“ على باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتبت جريدة ”سبورت“ نقلًا عن ”El Chiringuito“ أن إدارة ريال مدريد مستعدة لدفع 225 مليون يورو مقابل ضم كيليان مبامي، إضافة إلى 50 مليون يورو على شكل مكافآت، وبراتب سنوي قدره 35 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على خمسة ملايين يورو إضافية إذا استوفى شروطًا معينة من العقد وفي حال وصل إلى المستوى المطلوب.

وفي حال انتقل مبامي إلى ريال مدريد بهذه الشروط، فستصبح هذه الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، وسيحطم الرقم القياسي لصفقة انتقال زميله البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن كيليان مبابي (20 عامًا) انضم إلى صفوف الفريق الباريسي، صيف عام 2017، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو، بموجب عقد حتى نهاية الموسم (2021-2022).