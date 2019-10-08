أبرز تغريدات تويتر الرياضية: راموس بلا وشوم.. وغاريث بيل يدعو لدعم مرضى السرطان (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض“إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

ماغواير يدعو زملاءه للتكاتف من أجل مانشستر يونايتد

نشر هاري ماغواير، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه وعلّق قائلًا:“ما نحن فيه ليس جيدًا بما فيه الكفاية، ويجب أن نتكاتف مع بعضنا“، حيث يعاني ألمان يونايتد من تراجع شديد في النتائج خلال الفترة الأخيرة.

دافيد ألابا يودع شفاينشتايغر

حرص دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على وداع زميله باستيان شفاينشتايغر بعدما أعلن الأخير اعتزاله الكرة، حيث نشر صورة له برفقة زميله السابق في الفريق البافاري وعلّق قائلًا:“إنه لشرف أن ألعب بجانبك، القتال وربح البطولات معك، وسنفتقدك، وكل التوفيق والتمتع في وقت فراغك“.

كافاني في حدائق كلود مونيه

فيما نشر الأوروغواياني كافاني صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زوجته ونجله في زيارة لحديقة الرسام الفرنسي كلود مونيه، وعلّق أعلى الصورة، قائلًا:“دعنا نزور منزل العائلة وحدائق كلود مونيه“.

رونالدو: سنقاتل من أجل اسم البرتغال

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورًا له من تدريب منتخب البرتغال قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلّق قائلًا:“إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أعود إلى بلدي، لتمثيل الفريق الوطني ورؤية الأصدقاء من العديد من المعارك، معًا ، وسنقاتل مرة أخرى لرفع اسم البرتغال عاليًا“.

راموس ينتزع الوشم من على جسده

نشر سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية بعدما انتزع الوشم من على جسده، وعلّق قائلًا: ”كلين شيت“ بعدما تم تنظيف جسده من الوشم.

غاريث بيل يدعو لدعم مرضى السرطان

فيما نشر الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، خبر رعاية مركز فيليندري لمباراة منتخب بلاده المقبلة ضد منتخب كرواتيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 على أن يخصص دخلها لصالح مرضى السرطان، وعلّق قائلًا:“سعيد حقًا ذلك كونك لمباراة كرواتيا في 13 أكتوبر، ويرجى التبرع بسخاء، وإذا لم تتمكن من دخول المباراة، يمكنك التبرع هنا“.

ليوناردو بونوتشي: مستعدون للتحدي المقبل

نشر الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس صورة له من تدريبات منتخب بلاده والذي يستعد لخوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“الاستعداد للتحدي المقبل“.

غابريل خيسوس يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

حرص البرازيلي غابريل خيسوس على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه ميلوكا حيث نشر صورًا برفقة شقيقه أيام الطفولة وأثناء الاحتفال بأحد ألقاب ألمان سيتي، وعلّق خيسوس أعلى الصورة، قائلًا:“عيد ميلاد سعيد يا أخي، بارك الله فيك، أنا أحبك، مبارك ميلوكا“.

ماتيوس هنريكي يحقق حلم الصبا

نشر البرازيلي ماتيوس هنريكي لاعب نادي غريميو صورة له من تدريبات منتخب بلاده بعدما شملت القائمة الأخيرة لمنتخب السامبا اسم اللاعب، وعلّق هنريكي أعلى الصورة، قائلًا:“حلم الصبا“.

رينارد يطلب دعم الجماهير السعودية

فيما نشر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية ما ذكرته الصفحة الرسمية عن طرح تذاكر لقاء منتخب الأخضر مع منتخب سنغافورة، يوم الخميس المقبل، وعلّق قائلًا:“تعال لدعمنا في بريدة ضد سنغافورة“.