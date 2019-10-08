الألماني باستيان شفاينشتايغر يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن باستيان شفاينشتايغر الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2014 مع ألمانيا اعتزاله، اليوم الثلاثاء، عن 35 عامًا، بعد نهاية موسم الدوري الأمريكي.

ويعد شفاينشتايغر، الذي يلعب بين صفوف شيكاغو فاير منذ 2017، من أكثر اللاعبين الألمان تتويجًا بالألقاب، إذ نال العديد من البطولات مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا على مدار 17 عامًا.

ولعب شفاينشتايغر في بايرن ميونخ في الفترة من 2002 وحتى 2015، وفاز بثمانية ألقاب في الدوري وسبعة ألقاب في كأس ألمانيا، إضافة لفوزه بدوري أبطال أوروبا 2013 مع النادي الألماني.

وأمضى فترة قصيرة بعد ذلك مع مانشستر يونايتد من 2015-2017، قبل انضمامه إلى شيكاغو فاير الأمريكي.

وقال شفاينشتايغر في بيان نشره في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: ”الجماهير الأعزاء، حان الوقت الآن وسأنهي مسيرتي في نهاية الموسم“.

Nun ist die Zeit gekommen: ich danke Euch und meinen Mannschaften @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire und @DFB_Team. Natürlich danke ich auch meiner Frau @AnaIvanovic und meiner Familie für Ihre Unterstützung. pic.twitter.com/SrCdP8m6ia — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019

وأضاف: ”أود أن أشكركم وأشكر بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وشيكاغو فاير ومنتخب ألمانيا. لقد جعلتم هذا الوقت المذهل ممكنًا بالنسبة لي“.

وتابع: ”أتطلع إلى التحديات المثيرة التي تنتظرني. سأظل مخلصًا لكرة القدم“.

كما شارك شفاينشتايغر في 121 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسجل 24 هدفًا وتوج مسيرته الدولية بالفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وولد شفاينشتايغر في 1 أغسطس 1984، وقضى أغلب مسيرته الكروية وأفضلها على الإطلاق مع فريق بايرن ميونخ الألماني، حيث لعب 322 مباراة وأحرز 40 هدفًا منذ أن لعب للفريق الأول العام 2002.