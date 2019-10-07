أجواء مثيرة في الدوري الألماني بعد بداية قوية لبروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ

يبدو أن الموسم الحالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم سيكون الأكثر إثارة منذ سنوات حيث تنافس سبعة فرق على القمة.

وتجرع بايرن ميونخ حامل اللقب خسارة مفاجئة على أرضه 2-1 أمام هوفنهايم تزامنت مع تعادلين لرازن بال شبورت لايبزيغ وبروسيا دورتموند ليتصدر بروسيا مونشنغلادباخ، الحصان الأسود، الترتيب لأول مرة منذ بداية موسم 2011-2012.

واحتل البافاريون المركز الثالث حاليًا في ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، خلف المتصدر مونشنغلادباخ وفرايبورغ صاحبي النقاط الـ 16 و 15.

وبينما كانت كل الأنظار تتركز على مشوار مونشنغلادباخ المثير للإعجاب، شق فولفسبورغ طريقه بهدوء إلى المركز الثاني حيث لا يزال الفريق الوحيد الذي لم يتجرع الخسارة في الدوري هذا الموسم.

وربما لا يكون ضمن الفرق الأكثر تهديفًا حيث بلغ معدله نصف معدل بايرن ميونخ حتى الآن لكن مع دخول مرماه أربعة أهداف فقط أثبتت طريقة لعب المدرب أوليفر جلاسنر 3-4-3 نجاحها.

ولم يخسر فولفسبورغ أي مباراة في آخر 10 مواجهات خاضها في كل المسابقات.

وصنع سارجيس آدميان سريعًا اسمًا لنفسه في أول مشاركة أساسيًا مع هوفنهايم في الدوري وسجل هدفي فريقه أمام بايرن.

وقال الدولي الأرميني البالغ من العمر 26 عامًا: ”حتى أنا لا أصدق ما حدث“.

وتابع: ”قبل عامين فقط كنت ألعب في دوري الهواة“.

وانضم آدميان إلى هوفنهايم هذا الموسم من رجنسبورغ المنتمي للدرجة الثانية.

وصقل مدربا أول فريقين في الترتيب مهاراتهما في الدوري النمساوي قبل ظهورهما الأول في الدوري الألماني هذا الموسم.

ووصل ماركو روزه مدرب مونشنغلادباخ بعد مسيرة ناجحة مع رد بول سالزبورغ فاز خلالها بلقب الدوري النمساوي مرتين متتاليتين في الموسمين الماضيين.

بينما قاد غلاسنر المولود في سالزبورغ والمدرب المساعد السابق في رد بول فريق لاسك لينز من 2015 إلى 2019.

وواصل روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن، تحقيق الأرقام اللافتة بعد أن سجل هدفه 11 في الدوري حتى الآن.

وهز اللاعب البولندي شباك هوفنهايم ليرفع عدد أهدافه في الدوري الألماني إلى 213 وينضم إلى مانفريد برجسمولر في المركز الرابع في قائمة الهدافين على مر العصور.

كما هز الشباك في كل مباراة من آخر 10 مواجهات خاضها الفريق في كل المسابقات ليحرز ما إجماليه 15 هدفًا.

وفي السباق على الحذاء الذهبي، يحتل مهاجم بايرن المركز الثاني برصيد 22 نقطة، أقل بخمس نقاط من إريك سورجا (فلورا تالين)، الذي لديه في جعبته 27 نقطة.

وزار نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني احتفالات مهرجان أكتوبر فست في مدينة ميونخ، يوم الأحد، رغم الهزيمة التي لحقت بفريقهم أمام هوفنهايم في الدوري الألماني يوم السبت بهدفين مقابل هدف.

وعلى غرار كل عام، ارتدى نجوم النادي البافاري سراويل من الجلد وقمصانًا وسترات كرنفالية، وكان أول من دخل من اللاعبين إلى خيمة الاحتفالات هو توماس مولر، الذي جلس مجددًا على مقعد البدلاء أمس، وسبقه الرئيس التنفيذي للنادي كارل -هاينز رومينيغه، ولم يدلِ أي منهما بأي تصريحات رسمية.

وقال نيكلاس زوله لاعب بايرن والمنتخب الألماني معلقًا على أول هزيمة لفريقه في الدوري: ”غير مسموح لنا أن نتصرف على هذا النحو“، مشيرًا إلى أن العبء المضاعف الذي وقع على اللاعبين بعد مباراة توتنهام ربما كان سببًا في ذلك.

من جانبه، قال حسن حميدتش، المدير الرياضي للنادي: ”لقد اعتدنا هذا، فقد ذهبنا إلى المهرجان في العام الماضي في ظرف مشابه، ولندع المزاح جانبًا، فإنه ليس من الجيد أن نذهب جميعًا إلى المهرجان ونحن مهزومون“.

واختتم: ”هو إجراء يتعلق بتشكيل الفريق، إذ ينبغي على القادمين الجدد أن يروا ماذا يعني اللعب في ميونخ وأن يتعرفوا على المهرجان“.