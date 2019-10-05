باريس سان جيرمان يكتسح أنجيه ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

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وقدم نيمار عرضًا قويًا وساعد باقي زملائه الجدد على الظهور القوي وتعويض غياب المصابين كيليان مبابي وإدينسون كافاني واختتم اللاعب البرازيلي الأهداف في الدقيقة الأخيرة.