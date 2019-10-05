باريس سان جيرمان يكتسح أنجيه ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

باريس سان جيرمان يكتسح أنجيه ويعزز صدارته في ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

المصدر: رويترز

واصل اللاعبون الجدد التألق مع باريس سان جيرمان إذ سجل بابلو سارابيا هدفًا وصنع هدفين ليفوز 4-صفر على أنجيه ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق خمس نقاط اليوم السبت.

وسجل سارابيا الهدف الأول قبل أن يضيف المنضمان الجديدان ماورو إيكاردي وإدريسا جاي هدفين آخرين ليصبح رصيد فريق المدرب توماس توخيل 21 نقطة من تسع مباريات.

وقدم نيمار عرضًا قويًا وساعد باقي زملائه الجدد على الظهور القوي وتعويض غياب المصابين كيليان مبابي وإدينسون كافاني واختتم اللاعب البرازيلي الأهداف في الدقيقة الأخيرة.

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