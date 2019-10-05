هوفنهايم يذيق بايرن ميونخ مرارة الهزيمة الأولى في الدوري الألماني (فيديو)

أذاق فريق هوفنهايم، يوم السبت، مضيفه بايرن ميونخ مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الألماني.

وتغلب هوفنهايم على مضيفه بايرن ميونخ بهدف لهدفين في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 14 نقطة في الصدارة، بينما ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

أحرز ثنائية هوفنهايم الأرميني سارجيس أداميان في الدقيقتين 54 و79، بينما جاء هدف بايرن ميونخ عبر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 74.

الدوري الالماني | بايرن ميونخ 1 × 2 هوفنهايم | أهداف اللقاء ????

Via : ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/6oLKLwpexT — az (@GoalEpl934) October 5, 2019

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل بروسيا دورتموند مع مضيفه فرايبورغ بهدفين لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 14 نقطة في الوصافة.

جاءت ثنائية دورتموند عبر السويدي روبين كايسون والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين 20 و67، بينما أحرز ثنائية فرايبورغ لوكا فالدشميدت و مانويل أكانجي بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 55 و90.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز ماينز على بادربورن بهدفين لهدف، بينما تعادل باير ليفركوزن مع لايبزيغ بهدف لكل منهما.