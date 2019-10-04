يواكيم لوف يقرر إشراك تير شتيغن خلال مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين

أعلن يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا مشاركة تير شتيغن حارس برشلونة في اللقاء الودي أمام الأرجنتين في دورتموند المقرر يوم التاسع من الشهر الحالي ومانويل نوير حارس بايرن ميونخ أمام إستونيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 في رد على الجدل القائم بين الحارسين حول الأحقية في حراسة مرمى المنتخب.

وقال لوف في تصريحات صحفية إنه سعيد بالتوفر على حارسين من طراز عالمي وهما نوير وشتيغن كما أشاد بكيفن تراب وبرند لينو مؤكدًا أنهما قادران على حماية عرين المنتخب الألماني.

واتخذ مدرب المنتخب الألماني قراره بعد التشاور مع مدرب الحراس والحارسين المعنيين بالأمر.

وجاء قرار لوف ليحسم الجدل حول الحارس الرسمي للمنتخب الألماني في ظل تأكيد تير شتيغن رغبته في اللعب للمنتخب ورد نوير على الجدل بكونه يفسد الأجواء في المجموعة ودخول بايرن ميونخ على الخط حيث هدد بمنع إرسال لاعبيه للمنتخب في حال جلوس مانويل نوير في دكة البدلاء.