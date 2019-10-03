استبعاد بول بوغبا من قائمة المنتخب الفرنسي وعودة كيليان مبابي

استبعد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديديه ديشان، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، من تشكيلة ”الديوك“ التي اختارها اليوم الخميس، للمباراتين أمام أيسلندا في 11 أكتوبر، وتركيا في 14 منه، ضمن تصفيات يورو 2020.

وخلت التشكيلة التي شهدت عودة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ولاعب وسط تشيلسي الإنجليزي نغولو كانتي وحارس مرمى مرسيليا ستيف مانداندا، من أسماء لاعب الوسط المهاجم لنادي ريال بتيس الإسباني نبيل فقير الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابته، ومدافعي مانشستر سيتي الإنجليزي إيميرك لابورت، وبرشلونة الإسباني صامويل أومتيتي المصابين.

ويعاني بوغبا الذي استبعد أيضًا من تشكيلة ”الشياطين الحمر“ في مواجهتهم لفريق ألكمار الهولندي الخميس، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، من مشكلة في القدم، علمًا بأنه شارك في مباراة فريقه ضد آرسنال الإثنين (1-1) في الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك كانتي الذي تعرّض مطلع الموسم لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، مع منتخب بلاده في المباراتين أمام ألبانيا وأندورا الشهر الماضي.

من جانب آخر، يعود لاعب وسط توتنهام الإنجليزي تانغي ندومبيلي إلى خط وسط أبطال العالم.

وتلعب فرنسا أمام أيسلندا في ريكيافيك الجمعة، قبل أن تستضيف تركيا في استاد دو فرانس بعد 3 أيام.

ويحتل المنتخب الفرنسي، المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف خلف تركيا، وأمام أيسلندا (12 نقطة) وألبانيا (9 نقاط) ومولودافيا (3 نقاط) وأندورا (بدون نقاط).