كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس على رأس تشكيلة البرتغال لتصفيات يورو 2020

أعلن فرناندو سانتوس تشكيلة البرتغال التي ستواجه لوكسبورغ وأوكرانيا ضمن تصفيات يورو 2020 وضمت القائد كريستيانو رونالدو والنجم الشاب جواو فيلكس.

ويشبّه الكثيرون فيلكس لاعب وسط أتلتيكو مدريد الحالي وبنفيكا السابق برونالدو في شبابه حيث يمثل امتدادًا ”للدون“ في تشكيلة البرتغال.

وأعلن حساب الاتحاد البرتغالي على ”تويتر“ تشكيلة المدير الفني سانتوس والتي ضمت 25 لاعبًا بينهم: الحارس روي باتريسيو، ونيسلون سميدو نجم دفاع برشلونة، ولاعب الوسط برونو فرنانديز نجم سبورتنغ لشبونة، وفي الهجوم برناردو سيلفا ورونالدو وفيلكس.

وتستضيف البرتغال منتخب لوكسبورغ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي قبل أن تلعب في كييف بعدها بـ3 أيام فقط ضمن المجموعة الثانية.

وتتصدر أوكرانيا المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات متفوقة على البرتغال بطلة أوروبا بـ5 نقاط لكنها خاضت مباراة أقل بينما تأتي لوكسمبورغ في المركز الرابع بـ4 نقاط.