كارلوس تيفيز يثير الجدل بإشارة غريبة عقب مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت (فيديو)

أثار كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا جونيورز، الجدل بعد مباراة فريقه بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، والتي فاز خلالها الأخير بثنائية نظيفة، على ملعب مونيمونتال، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

والتقطت عدسات المصورين تيفيز وهو يقوم بإشارة مثيرة للجدل أثناء خروجه من الملعب، متوجهًا صوب غرفة الملابس، بفرك يديه مرارًا وتكرارًا أمام الجماهير، فيما يعني ”دفع أموال“ أو تقديم رشوة.

Sres. Conmebol @CONMEBOL @Libertadores @FIFAcom @agdws

S_____/_____D EL DT Gustavo Alfaro y 2 de sus jugadores los están injuriando a ustedes públicamente: ➡Wanchope Abila criminaliza el correcto accionar de EL VAR.

➡Carlos Tevez hizo gestos de SOBORNO Y CORRUPCIÓN

Difundir⬇ pic.twitter.com/H5b6d8yGgZ — ↩4 Bosteros Inc.???????????????? (@m49021294) October 2, 2019

يذكر أن لاعبي ومدرب بوكا جونيورز، وجهوا انتقادات قوية للتحكيم عقب مباراة السوبر كلاسيكو.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، من المقرر أن تقام يوم الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب لابومبونيرا.