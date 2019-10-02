كارلوس تيفيز يثير الجدل بإشارة غريبة عقب مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت (فيديو)

كارلوس تيفيز يثير الجدل بإشارة غريبة عقب مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أثار كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا جونيورز، الجدل بعد مباراة فريقه بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، والتي فاز خلالها الأخير بثنائية نظيفة، على ملعب مونيمونتال، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

والتقطت عدسات المصورين تيفيز وهو يقوم بإشارة مثيرة للجدل أثناء خروجه من الملعب، متوجهًا صوب غرفة الملابس، بفرك يديه مرارًا وتكرارًا أمام الجماهير، فيما يعني ”دفع أموال“ أو تقديم رشوة.

يذكر أن لاعبي ومدرب بوكا جونيورز، وجهوا انتقادات قوية للتحكيم عقب مباراة السوبر كلاسيكو.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، من المقرر أن تقام يوم الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب لابومبونيرا.

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