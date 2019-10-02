ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز في ذهاب مثير لقبل نهائي كأس ليبرتادوريس (فيديو)

أحرز ريفر بليت هدفًا في كل شوط، مستفيدًا من حكم الفيديو المساعد في احتساب ركلة جزاء، ليفوز 2-صفر على غريمه بوكا جونيورز في ذهاب قبل نهائي كأس ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء.

ونفذ رفائيل بوري ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد تدخل نظام حكم الفيديو واحتساب خطأ للاعب ذاته داخل المنطقة.

وأضاف إيغناسيو فرنانديز الهدف الثاني لريفر في الدقيقة الـ 70 بعدما قابل كرة عرضية من ماتياس سواريز من الجانب الأيمن.

الليبرتادوريس | ريفر 1 × 0 بوكا , بوري #river #Libertadores pic.twitter.com/YLlnF4a7uq — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) October 2, 2019

وهذه المواجهة إعادة للمباراة النهائية للمسابقة التي كان من المفترض إقامتها في استاد مونومنتال الموسم لعام الماضي لكنها تأجلت بسبب اعتداء مشجعي ريفر على حافلة بوكا.

وأقيمت مباراة الموسم الماضي في مدريد، حيث فاز ريفر بعد أسبوعين من الموعد المفترض للنهائي بنتيجة 3-1 ليحرز لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه.

ولم تحدث مشكلات في مباراة يوم الثلاثاء وأقيمت في سلام مع حرمان مشجعي الفرق الزائرة من حضور أغلب المباريات في الأرجنتين بسبب أعمال العنف حيث احتشد 70 ألف مشجع لريفر في الملعب لدعم الفريق.

وصنع ريفر الفرص الأخطر في مواجهة مثيرة خاصة في الشوط الثاني حيث أنقذ إستيبان أندرادا حارس بوكا ثلاث فرص على الأقل وسدد غونزالو مونتيل في القائم بعد كرة مرت من فوق رأس أندرادا وكادت تدخل.

ليبرتادوريس || الريفر 2 × 0 بوكا , ناتشو فيرنانديز. pic.twitter.com/qWlYjhRVTe — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) October 2, 2019

وأهدر نيكولاس كابالدو أخطر فرصة لبوكا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول حيث تلقى تمريرة في مكان رائع لكنه أطاح بالكرة عاليًا.

واستمرت معاناة الشاب كابالدو في الوقت بدل الضائع بالمباراة حيث تلقى بطاقة صفراء بسبب خطأ عنيف قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويطرده ببطاقة حمراء مباشرة.

وستقام مباراة الإياب في ملعب بوكا يوم الـ22 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وسيتأهل الفائز لمواجهة المنتصر من المواجهة البرازيلية الخالصة بين غريميو وفلامنغو.

وتستضيف سانتياغو في تشيلي النهائي في الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني.