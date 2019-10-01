أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: سواريز يظهر في إعلان لشركة مياه.. وجورج وايا يشكر باريس سان جيرمان

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سواريز يصوّر إعلانًا لشركة مياه

شارك لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإٍسباني، في إعلان لإحدى شركات المياه، ونشر صورة له عبر صفحته الشخصية بزجاجة مياه.

وعلق سواريز أعلى الصورة قائلًا:“أنا أثق بـ Sant_Aniol على ترطيب بلدي، شكرًا جزيلًا لك“.

ماسون مونت: فلنذهب مرة أخرى

نشر ماسون مونت، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورة له من تدريبات الفريق قبل لقاء البلوز مع نادي ليل الفرنسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب:“فلنذهب مرة أخرى“.

فالكاو: علينا تحمّل المسؤولية

حرص رداميل فالكاو، لاعب غالطة سراي التركي، على تحفيز زملائه قبل مواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب عبر صفحته الشخصية قائلًا:“مسؤولية كبيرة أمام باريس سان جيرمان“.

ماريو غوتزه: وصلنا إلى براغ بطموح دوري الأبطال

ونشر ماريو غوتزه لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني صورة له لحظة وصول الفريق إلى مطار براغ استعدادًا للقاء سلافيا براغ التشيكي والمقرر له غدًا.

وعلق أعلى الصورة قائلًا: وصلنا إلى براغ، ونتطلع الى دوري أبطال أوروبا غدًا“.

الرئيس الليبيري يشكر باريس سان جيرمان على التهنئة

حرص النجم الليبيري السابق جورج وايا، رئيس جمهورية ليبيريا الحالي على توجيه الشكر للصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والتي حرصت على الاحتفال بعيد ميلاده.

وعلق وايا قائلًا:“شكرًا جزيلًا، العديد من الذكريات الجيدة“.

كريم بنزيما: يحيا البرنابيو

نشر كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد صورة له بقميص ناديه قبل لقاء الملكي بفريق كلوب بروج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“يحيا البرنابيو“.

محمد صلاح: جاهزون لموقعة سالزبورغ

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول صورة له عبر صفحته من التدريبات الختامية للفريق استعدادًا للقاء ريد بول سالزبورغ النمساوي، غدًا، بدوري أبطال أوروبا.

واكتفى صلاح بالإشارة إلى قوة وجاهزية الريدز لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.