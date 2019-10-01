مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز.. كل ما تريد معرفته عن موقعة السوبر كلاسيكو

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل وسوبر كلاسيكو جديد بين ريفر بليت وبوكا جونيورز عملاقي الكرة الأرجنتينية واللاتينية، في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس الليبرتادوريس لأندية قارة أمريكا الجنوبية.

ويتذكر المتابعون الموقعة النارية التي جمعت بين الفريقين في نهائي البطولة بالنسخة الماضية، وشهدت تفوقًا لصالح ريفر بليت بعد مواجهة الإياب التي تم نقلها خارج حدود القارة وأقيمت في ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح المواجهة الكروية المثيرة التي تجمع بين ريفربليت وبوكا جونيورز، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”المونيميتال“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

مشوار الفريقين

تأهل ريفر بليت إلى دور الأربعة بعد أن حل وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من 6 مباريات، ثم تخطى عقبة كروزيرو البرازيلي بتعادل دون أهداف ذهابًا وإيابًا والتأهل بضربات الترجيح في دور الستة عشر، ثم عبور سيرو بورتينو بطل باراجواي بالفوز بثنائية دون رد ثم التعادل.

ولعب ريفر بليت 10 مباريات في البطولة وفاز في مباراتين فقط، ولكنه لم يعرف طعم الخسارة وحقق 8 تعادلات، وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل 6 أهداف ويعد هداف الفريق نيكولاس دي لاكروز برصيد 3 أهداف.

وتصدر بوكا جونيورز المجموعة السابعة بالبطولة ثم عبر عقبة أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بالفوز ذهابًا وإيابًا، ثم أطاح بنظيره ليجيا دي كويتو الإكوادوري بالفوز ثم التعادل.

وخاض بوكا 10 مباريات أيضًا ولكنه فاز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة وحيدة، وسجل الفريق 17 هدفًا واستقبل 6 أهداف فقط.. ويعد هداف الفريق ماورو زاراتي برصيد 3 أهداف.

تاريخ السوبر كلاسيكو

تقابل الفريقان في 248 مباراة من قبل، وحقق بوكا جونيورز 88 انتصارًا مقابل 83 فوزًا لصالح ريفر بليت و78 تعادلًا.

وكان أكبر فوز لصالح بوكا جونيورز بسداسية دون رد عام 1928، بينما فاز ريفر بليت بنتيجة 5-1 عام 1941 وهو أكبر فوز من نصيب بليت.

وتقابل الفريقان يوم 1 سبتمبر الماضي في الدوري وتعادلا دون أهداف.

أحلام ريفر بليت وسيناريو الموسم الماضي

يتطلع ريفر بليت لتكرار سيناريو الموسم الماضي بعد أن حسم اللقب على حساب بوكا جونيورز، وهو ما يبحث عنه الفريق صاحب الرداء الأبيض والأحمر، ويقود ريفر بليت المدير الفني مارسيلو جاياردو الذي يفتقد خدمات اثنين من أبرز نجومه وهما صانع الألعاب الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو وقائد الفريق ليوناردو بونزيو.

ولا يبدو الثنائي لوكاس براتو ونيكولاس دي لا كروز في جاهزية تامة بعد أن عاد اللاعبان من إصابة طويلة، ويعتمد جاياردو على تشكيلته المتوقعة وتضم الحارس فرانكو أرماني وأمامه رباعي الدفاع روبرت روخاس وباولو دياز وجونزالو مونتيل وميلتون كاسكو، بينما يقود خط الوسط برونو زوكوليني وإيزيكيل بالاسيوس وإجناسيو فيرنانديز و وإجناسيو سوكوكو .. ويلعب في خط الهجوم رافاييل بوري وماتياس سواريز.

بوكا جونيورز والثأر

يفكر بوكا جونيورز في الثأر أمام ريفر بليت ورد الدين بعد ضياع التتويج في العام الماضي باللقب القاري، كما أن أداء بوكا ونتائجه تحسنت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة.

ويراهن المدرب جوستافو ألفارو على خبرات بعض لاعبيه من أجل العودة بنتيجة طيبة من المونيمتال، خاصة أن الفريق سيكون هدفه العبور للنهائي وتعويض ما حدث في نسخة الموسم الماضي.

ويعتمد بوكا على تشكيلته المتوقعة التي تضم الحارس استيبان اندرادا وأمامه رباعي الدفاع ليساندرو لوبيز وكارلوس أزكويردوز ومارسيلو ويجاندت وإيمانويل ماس، بينما يقود الوسط نيكولاس كابالدو ودانييلي دي روسي وألكسيس ماك أليستر وإدواردو سالفيو، ويعتمد هجوم الفريق على الثنائي كارلوس تيفيز ورامون أبيلا .

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ“إرم نيوز“: إن المباراة خارج أي حسابات، خاصة أن الأجواء الجماهيرية تجعل الجميع في حالة ترقب لما سيحدث داخل وخارج الملعب.

وأضاف: ”أتوقع مباراة مغلقة وتكتيكية ويسيطر عليها الحذر والجانب البدني خاصة أنها في جولة الذهاب، بالطبع سيحاول ريفر بليت حسم الأمور بالفوز ولكنه سيلعب من أجل عدم استقبال هدف“.

وأشار إلى أن وجود خبرات في تشكيلة بوكا جونيورز مثل دي روسي وتيفيز سيكون لها دور في اختلاف الأمور عما حدث في مباراة الموسم الماضي.