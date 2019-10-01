الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريفير بليت ضد بوكا جونيورز في قبل نهائي كأس ليبرتادوريس

سيلعب بوكا جونيورز مع ريفر بليت في قبل نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم وسط آمال بأن تترك القمة المرتقبة آثارًا إيجابية في الأرجنتين بعد أقل من عام واحد على مشاهد غير لائقة في نهائي النسخة الماضية بين الغريمين.

ونفدت كل التذاكر البالغ عددها 70 ألف تذكرة لمباراة الذهاب في استاد مونومنتال، معقل ريفر، الذي شهد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي اعتداء المشجعين على حافلة بوكا وحطموا النوافذ وقاموا برش الرذاذ ليتم نقل بعض أعضاء الفريق إلى المستشفى.

وتسبب الاعتداء في قرار السلطات الأرجنتينية بإلغاء المباراة بعدما قالت الشرطة إنها لا تضمن سلامة المشجعين واللاعبين.

وتقرر في النهاية إقامة المباراة بعد أسبوعين في مدريد، حيث فاز ريفر 3-1 على غريمه ليحرز لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة.

ولطخت هذه الأحداث سمعة الأرجنتين لذا يتعامل المسؤولون بشكل احترازي لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر مع توقعات بوجود أكثر من ألف فرد من الشرطة لتأمين المباراة في العاصمة الأرجنتينية.

* إجراءات احترازية

ويقول حوالي ثلثي مشجعي كرة القدم في الأرجنتين إنهم يشجعون بوكا أو ريفر، ما يوضح مدى أهمية هذه المواجهة في البلاد.

ويتخذ الناديان أيضًا إجراءات احترازية خاصة بهما ويستعين بوكا بحافلة غير قابلة لكسر نوافذها وسيخوض المباراة دون حضور مشجعين في ظل قرار بمنع جماهير الفريق الزائر من دعم فريقها في محاولة لخفض أعمال العنف بين المشجعين.

وسيتم إبعاد جماهير ريفر بمسافة 150 مترًا على الأقل من حافلة بوكا في طريقها إلى الاستاد.

والتقى الفريقان في الدوري المحلي في مطلع سبتمبر أيلول، ولأول مرة منذ نهائي مدريد، ومرت المواجهة دون مشكلات.

وسبق أن التقى الناديان في ذهاب دور الستة عشر بكأس ليبرتادوريس 2015 وحدث اعتداء من مشجعي بوكا على لاعبي ريفر باستخدام رذاذ الفلفل وتم استبعاد ناديهم من المسابقة وصعد ريفر إلى الدور التالي.

* تقارب المستوى الفني

وبالنسبة لمستوى الناديين يبدو الأمر متقاربًا.

وأجرى بوكا تعديلات على التشكيلة التي بلغت نهائي العام الماضي مع رحيل ثنائي الهجوم كريستيان بافون وداريو بينيديتو والمدافع ليساندرو ماجايان وجويرمو باروس سكيلوتو.

ولا يزال المهاجم صاحب الخبرة كارلوس تيفيز مستمرًا إضافة إلى القائد كارلوس إزكويردوز كما انضم لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي الذي فاجأ العالم بالانضمام للعملاق الأرجنتيني قادمًا من روما.

وسجل الحارس إستيبان أندرادا رقمًا قياسيًا في الدوري المحلي منذ أيام بعدما حافظ على نظافة شباكه في 1129 دقيقة متتالية.

وسيفتقد ريفر القائد ليوناردو بونزيو وكذلك خوان فرناندو كوينتيرو لاعب الوسط المهاجم الذي أحرز هدفًا في نهائي العام الماضي لكن المدرب مارسيلو جاياردو لا يزال في منصبه ويأمل في حصد لقب ليبرتادوريس للمرة الثالثة في خمس سنوات.

ويتصدر بوكا الدوري الأرجنتيني ولم يخسر في ثماني مباريات بينما يتأخر ريفر بفارق أربع نقاط ويحتل المركز السابع.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباح الأربعاء بتوقيت مصر، الثالثة والنصف صباحا بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.