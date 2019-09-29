تعرف على موقف أياكس أمستردام من شائعات وفاة عبدالحق نوري

تجاهل نادي أياكس أمستردام الهولندي الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة حول وفاة لاعبه عبدالحق نوري، صاحب الأصول المغربية، والذي دخل في غيبوبة منذ أغسطس 2017.

ولم يصدر أياكس أي بيانات رسمية خاصة باللاعب عبدالحق نوري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بل على العكس، فقد نشر الحساب تهنئة بعيد ميلاد لاعب الفريق نيكولاس مويساندير، إضافة إلى صورة احتفالية أخرى بعد فوز أياكس على جرونيغين، أمس، بهدفين نظيفين في الدوري الهولندي، الذي يتصدره الفريق حاليًا برصيد 20 نقطة، بعد مرور 8 أسابيع، إضافة إلى لقطة طريفة بين ديفيد نيريس وأحد لاعبي الفريق في مران اليوم.

وكانت بعض الحسابات الشخصية على موقع ”تويتر“، قد تناولت أنباء بدون أي مصادر حول وفاة نوري، 23 عامًا، دون أي تعليق من نادي أياكس أو أسرة اللاعب.

وكان عبدالحق نوري قد دخل في غيبوبة، بعد أن سقط في المباراة الودية التي أقيمت في أغسطس 2017 بين أياكس وفيردر بريمن الألماني، والتي أقيمت بالنمسا.

وتلقى عبدالحق نوري العلاج لمدة 30 دقيقة داخل أرض الملعب، ثم تم نقله إلى المستشفى بعد ذلك عبر هليكوبتر، ودخل في غيبوبة، وعانى بحسب الفريق الطبي المعالج من بعض التلفيات في وظائف المخ نتيجة الغيبوبة العميقة التي دخل فيها.