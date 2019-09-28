أبرز تغريدات تويتر الرياضية: بوفون يحتفل برقمه التاريخي.. وليفاندوفسكي يستعرض إنجازاته (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

بوفون يحتفل برقمه التاريخي

نشر بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، صورة له عقب اللقاء الذي جمع، اليوم، بين السيدة العجوز وسبال بالدوري الإيطالي والذي انتهى بفوز اليوفي بهدفين دون ردٍ بالدوري الإيطالي.

وشهد اللقاء تحطيم بوفون للرقم التاريخي المسجل باسم مالديني والذي كان قد شارك في 902 مباراة بالدوري الإيطالي وهو ما تجاوزه بوفون، اليوم حيث جاءت مشاركة الحارس مع ناديه اليوم لتكتب اللقاء رقم 903 لبوفون بالدوري الإيطالي، وعلّق الحارس قائلًا:“ 903″.

ليفاندوفسكي يستعرض إنجازاته

حرص روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على الاحتفال بفوز فريقه، اليوم، على نادي بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري الألماني، واستعرض اللاعب أبرز إنجازاته بالدوري مع ناديه حتى الآن، حيث علّق عبر صفحته الشخصية، قائلًا:“10 أهداف 6 مباريات، 3 نقاط، مركز أول عودة لصدارة البونديزليغا“.

هاري كين: جهد مدهش في فوز اليوم

فيما نشر هاري كين، مهاجم توتنهام، صورة له عبر صفحته الشخصية عقب اللقاء الذي جمع ما بين ناديه ونادي ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز رفاق كين بهدفين مقابل هدف، وعلق قائلًا:“جهد مدهش وشقاء من أجل الفوز“.

ألفارو موراتا يحفز زملاءه

حرص ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد، على تحفيز زملائه قبل ديربي مدريد، ويغيب موراتا عن المشاركة في لقاء، اليوم، بقرار من لجنة المسابقات الإسبانية، حيث قال عبر صفحته الشخصية:“على الرغم أن العقوبة كانت ليست عادلة ولا يمكنني القيام بشيء.. أعتذر عن عدم مشاركتي في هذا اللقاء، ولم أتمكن من ترك حياتي على العشب كما في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص، لكنني سأترك حلقي في المدرجات، سيكون أكثر شخص معكم اليوم أنا“.

أرتور ميلو: فوز كبير

نشر أرتور ميلو، لاعب برشلونة الإسباني، صورة له أثناء الاحتفال بأحد أهداف ناديه، اليوم، في شباك نادي خيتافي في اللقاء الذي انتهى بفوز النادي الكتالوني بهدفين دون ردٍ، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“واصلنا العمل لأكثر من ذلك.. فوز كبير“.

فابينيو: سعداء بالفوز وما زلنا الأقوى

نشر فابينيو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له من اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي شيفيلد يونايتد والذي انتهى بفوز الريدز بهدف دون مقابل وعلق قائلًا:“واحدة من اللقاءات الصعبة، اليوم، ولكن سعداء بحصولنا على الفوز.. وسنبقى الأقوى“.

دي خيا يحتفل بفوز فريق السيدات

فيما نشر دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي ألمان يونايتد عن فوز فريق السيدات على نادي ليفربول الإنجليزي وأشاد الحارس بالفوز الذي حققه فريق السيدات بالنادي.

فيرناندينيو: نذهب حتى النهاية

احتفل فيرناندينيو لاعب نادي ليفربول بالفوز الذي حققه فريقه، اليوم، على حساب نادي شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، حيث نشر صورة له عقب لقاء اليوم وعلق قائلًا:“هناك نذهب حتى النهاية“.

ثيوهيرنانديز يعلن استعداد الميلان للقاء فيورنتينا

نشر ثيو هيرنانديز، لاعب الميلان، صورة له من استعدادات الفريق الأخيرة للقاء فيورنتينا غدا بالدوري الإيطالي، وعلق قائلًا:“الإحماء“، ويسعى الميلان إلى مصالحة جماهيره عقب تارجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.