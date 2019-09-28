بروسيا دورتموند يتعادل مع فيردر بريمن ويبتعد عن صدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

عدَّل بروسيا دورتموند تأخره بهدف لكنه اكتفى في النهاية بالتعادل 2-2 مع ضيفه فيردر بريمن، اليوم السبت، ليتأخر عن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما انتصر مرة واحدة في آخر 4 مباريات.

وألغى دورتموند تقدم فيردر في الدقيقة الثامنة عبر ميلوت راشيكا عندما هزّ ماريو جوتسه الشباك بضربة رأس بعد ذلك بلحظات في مشاركة لاعب الوسط الأولى في التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

الدوري الالماني | دورتموند 2 × 2 بريمن | أهداف اللقاء ???????? HD

Via : ⁦@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/sDI4P8qN30 — عز والله عز (@hd65_goal) September 28, 2019

وحوّل القائد ماركو رويس تمريرة تورغان هازارد العرضية بضربة رأس داخل المرمى ليمنح صاحب الأرض التقدم، لكن بريمن خطف التعادل عبر ماركو فريدل في الدقيقة 55.

ويحتل دورتموند المركز السابع وله 11 نقطة متأخرًا بثلاث نقاط عن بايرن ميونخ الذي انتزع الصدارة بفوزه 3-2 على مستضيفه بادربورن وهزيمة لايبزيغ 3-1 أمام ضيفه شالكه.