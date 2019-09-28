بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني بفوز على بادربورن.. وهزيمة لايبزيغ

نجا بايرن ميونخ من مأزق ليفوز 3-2 على مستضيفه بادربورن ليتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، بعد هزيمة لايبزيغ 3-1 أمام ضيفه شالكه ليخسر للمرة الأولى هذا الموسم.

وتقدم بايرن، الذي أهدر العديد من الفرص وسدد في إطار المرمى واهتزت شباكه مرتين في الشوط الثاني، عبر سيرغ غنابري في الدقيقة 15.

وصنع غنابري الهدف الثاني لفيليب كوتينيو بعد عشر دقائق من الاستراحة لكن كاي بروجر قلص الفارق بتسديدة مباشرة في الدقيقة 68.

وسدد روبرت ليفاندوفسكي كرة من فوق الحارس ليجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 80 غير أن تسديدة جاميلو كولينز الرائعة من 30 مترًا قبل أربع دقائق من النهاية حافظت على آمال صاحب الأرض ومهدت الطريق أمام نهاية متوترة.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 14 نقطة متقدمًا بنقطة على لايبزيغ، الذي انضم إليه شالكه برصيد 13 نقطة في المركز الثالث بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي.

ويملك بروسيا دورتموند عشر نقاط ويستضيف فيردر بريمن في وقت لاحق من اليوم السبت.