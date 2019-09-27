نورمحمدوف يرد على تحدي ”ماتريكس“ من إبراهيموفيتش (شاهد)

تحدى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العديد من المشاهير بتحد شهير عبر الإنترنت يطلق عليه تحد ”ماتريكس“ حيث طالب زميله السابق في مانشستر يونايتد بول بوغبا ووكيل أعماله مينو رايولا والمصارع الروسي حبيب نورمحمدوف الذي قبل التحدي بالفعل.

وبعد تحدي ”غطاء الزجاجة“ نشر إبراهيموفيتش مهاجم يوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق تحديا جديدا عبر حساباته الرسمية عبر الإنترنت بوضع الكرة على صدره بتوازن في مشهد شهير من فيلم ”ماتريكس“.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن نجم لوس أنغلوس غالاكسي الأمركيي بمحاكاة مشهد الممثل الشهير كيانو ريفز في فيلمه الشهير ”ماتريكس“ الذي أنتج عام 1999.

وبدلا من مشهد ريفز الذي تجنب فيه تلقي رصاصة في صدره فضل إبرا وضع الكرة على صدره والدوران بجسده والكرة لا تزال على صدره في محاكاة للمشهد الشهير.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا 28 هدفًا في 27 مباراة هذا العام ، وتظهر الإحصائيات أنه مستواه يتقدم مع تقدمه في العمر.

وكان بين الذين ردوا على تحد إبرا المصارع الروسي المولود في داغستان نورمحمدوف الذي علق حبيب على طلب النجم السويدي بقبول التحدي بعبارة: ”إنها رقم واحد، هراء“ مع إضافة ضحكة كـ“رمز تعبيري“.