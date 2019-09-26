نيس الفرنسي يتهم لاعبه لامين ديابي فاديجا بسرقة ساعة زميله كاسبر دولبيرغ

يواجه المهاجم الفرنسي الشاب لامين ديابي فاديجا، عقوبة الطرد من نادي نيس الفرنسي، بعدما وُجهت إليه تهمة سرقة ساعة زميله الدانماركي كاسبر دولبيرغ، التي تبلغ قيمتها 70 ألف يورو، في غرفة الملابس أثناء تدريبات الفريق.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن نادي نيس فتح إجراءً تأديبيًا ضد المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا، والذي لعب للمنتخبات الفرنسية للفئات الصغرى، وشارك رفقة الفريق الأول في عدة مباريات.

وكانت سرقة الساعة من غرفة الملابس قد أحدثت أزمة في نادي نيس، بسبب تهديد الدولي الدانماركي الشاب بعدم اللعب أمام ديغون، وغاب عن التدريبات لكنه في النهاية شارك في المباراة وسجل هدف الفوز.

ورفع الدولي الدانماركي المهاجم السابق لأياكس، شكوى أمام الشرطة ضد مجهول بعد سرقة ساعته الثمينة.

وشارك المهاجم المتهم رفقة نيس لأول مرة وعمره 16 عامًا و10 أشهر و18 يومًا واستمر رفقة الفريق الأول في عهد المدرب الحالي باتريك فييرا، لكن إصابة في الكاحل منذ أبريل الماضي منعته من اللعب هذا الموسم، وأصبح مهددًا بالطرد من الفريق.