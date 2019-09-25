باريس سان جيرمان يتلقى خسارة قاسية أمام ستاد ريمس بالدوري الفرنسي (فيديو)

تلقى فريق باريس سان جيرمان، الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي للدوري الفرنسي لكرة القدم، من ضيفه ستاد ريمس بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

أنهى ستاد ريمس الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الغامبي حسان كامارا في الدقيقة 29.

وجاء الهدف القاتل للضيوف في الدقيقة 94 عبر بولايي ديا ليخرج ريمس فائزًا بالثلاث نقاط.

ورغم الهزيمة حافظ باريس سان جيرمان على القمة حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة، فيما ارتفع رصيد ستاد ريمس إلى 11 نقطة في المركز الثامن.