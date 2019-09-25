رئيس بايرن ميونخ يشعل الأزمة بين مانويل نوير وشتيغن بتهديد صريح

وجه أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، تحذيرًا إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم حال تولي مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، الدفاع عن عرين مرمى منتخب المانشافت بدلاً من مانويل نوير.

وتدخل هونيس في الأزمة الراهنة بين مانويل نوير وبديله، ووجه انتقادات قاسية للأخير حتى يدافع عن حارس مرمى فريقه.

واندلعت الأزمة عندما طلب تير شتيغن الحصول على فرصة لحراسة مرمى منتخب ألمانيا، ويرى أن لديه أحقية كاملة في هذا الأمر لأنه الأفضل حاليًا على حساب نوير، ولكن مانويل قد طالبه بالهدوء والعمل كأسرة واحدة لخدمة منتخب بلادهما.

وتحدث هونيس عن الأزمة من جديد في تصريحات نارية لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، وقال: ”لن نقبل بأي تغيير في حراسة مرمى منتخب ألمانيا“.

وأضاف: ”وقبل أن يحدث ذلك لن نوافق على تمثيل لاعبي بايرن ميونخ للمنتخب“.

ورد أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني على تهديدات هونيس، وأكد: ”النادي ملزم بموجب قوانين الفيفا على إرسال كل اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمنتخب“.