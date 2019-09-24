أبرز تغريدات تويتر الرياضية: مبابي يعلق على اختياره ضمن تشكيلة ”الأفضل“.. وسمولينغ يستعد للظهور الأول مع روما

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

رونالدو: الصبر هو ما يميز المحترف عن الهاوي

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يقرأ أحد الكتب.

وعلّق أعلى الصورة قائلًا: ”الصبر والمثابرة سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرًا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق“.

مبابي: اختياري ضمن جائزة الأفضل شرف كبير

نشر كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، فيديو له من الحفل الذي أقيم بالأمس لاختيار أفضل لاعب في العالم عن الموسم المنصرم.

وعلّق مبابي أعلى الفيديو قائلًا: ”يشرفنا أن يتم اختياره ضمن جائزة الأفضل للعام الثاني على التوالي“.

محمد صلاح: حبي لبلدي لن يتغير

نشر المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له بشعار علم بلاده، وعلّق أعلى الصورة قائلًا: ”مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا“.

وكانت هناك أزمة قد تفجرت بسبب عدم حصول صلاح على صوت مصر وحمل البعض المسؤولية للاتحاد المصري السابق لكرة القدم.

فاران: التدريب الأخير

نشر رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورًا له من التدريب الأخير لناديه قبل لقاء الغد والذي سيجمع بين النادي الملكي ونادي أوساسونا بالدوري الإسباني.

وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”التدريب قبل مباراة الغد أمام أوساسونا“.

سيزار أزبيلكويتا ينافس كانتي

نشر سيزار أزبيلكويتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورًا له من تدريبات البلوز وظهر اللاعب في صراع على الكرة مع زميله كانتي.

وعلّق أزبيلكويتا أعلى الصور قائلًا: ”لعبة المنافسة ضد صديقي كانتي، كان لدينا بعض النقاط التي اختلفنا عليها، كما ترون“.

فيدال يتوعد الجميع

نشر أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه قبل لقاء نادي برشلونة مع نادي فياريال بالدوري الإسباني وظهر فيدال وكأنه يتوعد للجميع كإعلان لمرحلة جديدة للنادي الكتالوني.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”اللعنة ستصيب الجميع“.

دافيد لويز يحفز زملاءه على المنافسة

حرص دافيد لويز، لاعب آرسنال الإنجليزي، على تحفيز زملائه بالفريق قبل لقاء الجنارز بنادي نوتينغهام فورست في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

نشر اللاعب صورة له بقميص ناديه، وعلّق أعلى الصورة قائلًا: ”دائما معًا لنذهب يا آرسنال“.

باتريسيو يزور أماكن تصوير مسلسل بيكي بلايندرز

نشر روي باتريسيو حارس مرمى نادي ولفرهامبتون والمنتخب البرتغالي صورًا له من أحد أماكن تصوير المسلسل الشهير بيكي بلايندرز.

وعلّق الحارس أعلى الصور أن الحالة المزاجية له قد باتت جيدة بتلك الزيارة.

سمولينغ يستعد للظهور الأول مع روما

نشر كريس سمولينغ، لاعب نادي روما الإيطالي، صورة له أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية حيث يستعد اللاعب للظهور الأول مع نادي الذئاب أمام أتلانتا غدًا بالدوري الإيطالي عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به ومنعته من خوض أي لقاء مع ناديه الجديد.

وعلّق سمولينغ أعلى الصورة قائلًا: ”لأول مرة العد التنازلي في تزامن واقتراب من العودة. يحيا روما“.

موسليرا يستعد لاستقبال مولود جديد

نشر فيرناندو موسليرا، حارس مرمى منتخب أوروغواي، صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زوجته ونجله ويستعد فيرناندو موسليرا لاستقبال مولود جديد له وهو ما أكده الحارس الأوروغواياني.