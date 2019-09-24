”يويفا“ يوصي الدول الأعضاء بتجنب اللعب في دول تمنع النساء من دخول الملاعب

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الدول والأندية الأعضاء عدم خوض مباريات في دول تمنع النساء من دخول الملاعب.

ووافقت اللجنة التنفيذية في اليويفا، اليوم الثلاثاء، على توجيه ”توصية للدول الأعضاء وعددها 55 دولة وجميع الأندية الأوروبية بعدم خوض مباريات في الدول التي تمنع النساء من دخول ملاعب كرة القدم“.

ولم يذكر اليويفا أسماء هذه الدول تحديدًا.

لكن الأضواء تركزت على إيران عقب وفاة مشجعة في وقت سابق هذا الشهر بعد أن أشعلت النار في نفسها احتجاجًا على اعتقالها بسبب حضور مباراة كرة قدم.

ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه تلقى تأكيدات من السلطات الإيرانية أن المباراة التي ستقام في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول أمام كمبوديا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في طهران ستكون مفتوحة لحضور النساء.

وأوضح ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، أن الاتحاد القاري لا يملك صلاحية معاقبة الأندية الأوروبية التي قد تلعب في دول لا تسمح للنساء بدخول الملاعب لكنه شدد على وجود دعم واسع في اليويفا لهذا النهج.