غياب مبابي وإيكاردي عن مباراة باريس سان جيرمان وستاد رانس بالدوري الفرنسي بسبب الإصابة

استبعد توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مهاجمه كيليان مبابي من مباراة فريقه أمام ستاد رانس، غدًا الأربعاء.

وقال المدرب توماس توخيل إن مبابي بات ضمن قائمة المصابين التي تشمل مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني، الذي يعالج من مشكلة في أعلى الفخذ، والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي أصيب في أعلى الفخذ الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع عودة مبابي، لكن توخيل مدرب سان جيرمان قال إن النادي لا يزال ينتظر استعادة المهاجم الفرنسي لكامل لياقته.

وقال توخيل:“ننتظر وصوله إلى قمة مستواه قبل أن يلعب ثانية، ولا نريد أن نُقدم على أي مخاطرة، ونحن في مرحلة نفتقد فيها للكثير من اللاعبين لكنني على ثقة أن الأمور ستتحسن“.

ويمكن لتوخيل أن يعوّل على نيمار لقيادة الهجوم عقب تسجيل مهاجم البرازيل لهدف الفوز قبل النهاية في مباراتي الفريق الأخيرتين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمام ريسنج ستراسبورغ وأولمبيك ليون.