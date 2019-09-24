رسميًا: تخصيص 4600 مقعد للسيدات في مباراة إيران وكمبوديا بتصفيات كأس العالم

أعلن مسؤولو الرياضة في إيران تخصيص نحو 4600 مقعد للسيدات في المباراة المقررة بين منتخبي إيران وكمبوديا في طهران، في أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية، يوم الثلاثاء، أن القسم المخصص للسيدات في المدرجات يشكل نسبة خمسة بالمائة من إجمالي سعة استاد أزادي الذي يحتضن المباراة في العاشر من أكتوبر.

وجاء ذلك كاستجابة من السلطات الإيرانية لطلب تلقته قبل أيام من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يقضي بالسماح للسيدات بحضور المباريات في الاستادات.

وأبلغ وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر، الفيفا بأنه جرى إنجاز كل الاستعدادات، ومنها تخصيص مداخل منفصلة ومقصورة إضافية وكذلك مراحيض للسيدات.

وتجدر الإشارة إلى أن حظرًا قد فرض على حضور السيدات الإيرانيات للمباريات في الاستادات، طوال أربعة عقود.

وقال السويسري غياني إنفانتينو رئيس الفيفا، قبل أيام: موقفنا واضح ومحدد. يجب السماح للسيدات بدخول استادات كرة القدم في إيران. حان وقت تغيير بعض الأشياء، والفيفا يتوقع تطورات إيجابية بدءًا من المباراة المقبلة للمنتخب الإيراني في أكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن بشأن الحظر المفروض على دخول السيدات إلى الاستادات في مباريات الدوري بإيران.