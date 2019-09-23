رئيس الفيفا يطالب مسؤولي الكرة الإيطالية بفرض عقوبات على العنصرية

طالب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسؤولي اللعبة في إيطاليا بفرض عقوبات وحرمان المشجعين المذنبين من حضور مباريات بعد واقعة عنصرية جديدة في مباراة أتلانتا ضد فيورنتينا بدوري الدرجة الأولى، يوم الأحد.

وتوقف اللعب لفترة قصيرة بعدما أبلغ البرازيلي دالبرت لاعب فيورنتينا الحكم دانييلي أورساتو بأنه تعرض لإساءة عنصرية من المشجعين في استاد إينيو تارديني في بارما، حيث يخوض أتلانتا مبارياته على أرضه هناك بسبب تجديد ملعبه.

وطالب مسؤول عبر الإذاعة الداخلية للملعب المشجعين بالتوقف قبل استكمال المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2، لكن إنفانتينو يعتقد أنه يجب التعامل مع المشكلة بجدية أكبر.

وقال رئيس الفيفا، الذي كان ضيفًا على برنامج يبث على محطة راي التلفزيونية الإيطالية: ”تتم مكافحة العنصرية عن طريق التعليم والإدانة والمناقشة“.

وأضاف: ”لا يمكن السماح بوجود العنصرية في المجتمع أو كرة القدم. لم يتحسن هذا الأمر في إيطاليا، وهذا شيء خطير“.

”يجب التعرف على المسؤولين عن ذلك وإبعادهم عن الملاعب.. لا يمكننا الخوف من إدانة العنصرية، ويجب مكافحة ذلك حتى يتوقف الأمر“.

ونجا كالياري من عقوبة يوم الثلاثاء الماضي بعد مزاعم بتوجيه إساءة عنصرية من مشجعيه، عن طريق إطلاق صوت القرود، نحو روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.