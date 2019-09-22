آينتراخت فرانكفورت يفرض التعادل على بروسيا دورتموند ويحرمه من وصافة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

تعادل بروسيا دورتموند 2/2 مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت في الجولة الخامسة من الدوري الألماني، اليوم الأحد.

وافتتح أكسيل فيتسل التسجيل لبروسيا دورتموند في الدقيقة الحادية عشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من جادون سانشو.

وأدرك أندريه سيلفا التعادل لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 43، مستغلًا كرة عرضية من جبريل سوو.

وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني لبروسيا دورتموند في الدقيقة 66، بتسديدة من داخل المنطقة

وسجل توماس ديلاني لاعب بروسيا دورتموند هدفًا بالخطأ في مرماه ليتعادل آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 88.

ورفع التعادل رصيد بروسيا دورتموند إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن المتصدر لايبزيغ، في حين رفع التعادل رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

الدوري الالماني | فرانكفورت 1 × 1 بروسيا دورتموند | هدف التعادل فرانكفورت اندري سيلفا في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/ElPZk7BtFB — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019

الدوري الالماني | فرانكفورت 1 × 2 بروسيا دورتموند | هدف الثاني بروسيا دورتموند سانشو HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/0w8ObbiaRj — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 22, 2019