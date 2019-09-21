الاتحاد المكسيكي يقرر إيقاف المباريات حال صدور هتافات عنصرية

طلب مسؤولو كرة القدم في المكسيك من الحكام في البلاد، الجمعة، إيقاف المباريات إذا ما صدرت إهانات عنصرية، وحذروا من أنه سيتم سحب اللاعبين من الملعب إذا لم تتوقف الهتافات.

وأضاف مسؤولو الاتحاد المحلي ورابطة الدوري المحلي للصحفيين أنه إذا ما واصلت الجماهير صاحبة الأرض القيام بمثل هذه الانتهاكات، فإن النادي المخالف يجب أن يلعب مباراته المقبلة على أرضه دون جمهور بينما ستؤدي أي انتهاكات من قبل جماهير الفريق المنافس إلى غرامات.

وقال يون دي لويسا، رئيس الاتحاد المكسيكي للعبة: ”أي تصرف يعد تمييزًا إذا ما تأثر به طرف ثالث“.

وأضاف ”نقوم بتحرك استباقي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولا نريد بأي حال من الأحوال أن نرى الكرة المكسيكية تتأثر“.

وأضاف مسؤولون أنه سيتم إيقاف المباريات لـ5 دقائق على الأقل عقب أول مخالفة، ومن المحتمل أن يمتد الإيقاف لفترة أطول في حال سحب اللاعبين في المرة الثانية، وأكدوا أن الأندية صدرت لها تعليمات بعدم دخول المخالفين لأرض الملعب.

وأشار المسؤولون إلى أنهم سيشرحون القواعد الجديدة للجماهير في المباريات الثلاث المقبلة وأن القواعد الجديدة ستسري تمامًا في الأسبوع 15 من الموسم.

وجاء القرار عقب شهرين من تشديد الاتحاد الدولي للعبة لميثاق أخلاقياته لكبح جماح الهتافات التي تحض على التمييز.