البرتغالي توني كونسيساو مدربًا لمنتخب الكاميرون خلفًا لسيدورف

قالت وزارة الرياضة إن الكاميرون تعاقدت مع المدرب البرتغالي توني كونسيساو لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، خلفًا لكلارنس سيدورف.

وأضافت الوزارة في بيان أن فرانسوا أومام بيك الذي شارك مع الكاميرون في 3 نسخ لكأس العالم سيعاونه.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل التعاقد.

ودرب كونسيساو كثير الترحال والبالغ من العمر 57 عامًا 16 فريقًا مختلفًا في آخر 15 عامًا.

وسيخلف كلارنس سيدورف الذي أُقيل من منصبه بعد خسارة الكاميرون في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في يوليو تموز.

وهي أول مهمة على مستوى منتخب وطني للمدرب كونسيساو، الذي كان آخر فريق عمل معه كلوج بروج الروماني.

ودرب 9 أندية مختلفة في البرتغال كما قضى فترات قصيرة مع أندية في قبرص والسعودية.

وسجل أومام بيك الهدف الذي قاد الكاميرون للفوز على الأرجنتين حاملة اللقب وقتها في كأس العالم 1990 حين بلغت دور الـ8 كما شارك في كأس العالم 1994 و1998.

ودرب أومام بيك (53 عامًا) أندية في الغابون والمكسيك وتوغو.

وسيعود للجهاز الفني للمنتخب الكاميروني بعد أن سبق له العمل مساعدًا مع خافيير كليمنتي بين 2010 و2011.

وستستضيف الكاميرون نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وستكون أول مباراة للمدرب الجديد أمام تونس وديًا في 12 أكتوبر.